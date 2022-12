La canción “Vegas” de Doja Cat no podrá ser nominada al premio Oscar

Foto: Rich Polk for iHeartRadio / Getty Images

La canción “Vegas”, tema musical de la película “Elvis” dirigida por Baz Luhrmann, no podrá ser nominada el año próximo al premio Oscar, por un importante detalle en su contenido.

Interpretada por Doja Cat “Vegas” contiene una interpolación -o la reproducción de un fragmento- del tema clásico de Elvis Presley “Hound dog”, que dice “You ain’t nothing but a…” y que se repite varias veces. Miembros de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas dieron a conocer que ese track en específico no podría ser elegible para la categoría de Mejor Canción Original debido a que la letra y música del tema que compita deben ser en su totalidad “originales y escritas específicamente para el largometraje”.

“Vegas” es uno de los grandes éxitos pop del año, pues ocupó el Top 10 en la lista Hot 100 de Billboard y fue número 1 en los charts correspondientes a programación radial. La música de la cinta “TÁR” -otra de las favoritas para competir por el premio de la Academia- ha corrido con la misma suerte que la canción de Doja Cat, pero en el caso del compositor islandés Hildur Guonadóttir el sonido no es claramente audible en el filme, ya que se confunde con fragmentos de otras sinfonías.

