Horóscopo: qué será de tu semana del 19 al 24 de diciembre de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Los problemas y las responsabilidades se acumulan. Será difícil disfrutar cuando escasea el tiempo libre y los momentos de encuentro.

DINERO. Profesionalmente estará en la gloria aunque no gane mucho dinero. En lo social evite los discursos largos.

CLAVE DE LA SEMANA. Hágase respetar pero sin elegir el camino del miedo.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Etapa de afianzamiento en la pareja. Para que las relaciones familiares funcionen tiene que aprender cuándo decir sí y cuándo no.

DINERO. Mil tareas en agenda. Si tiene urgencia por ganar nuevos mercados, lo mejor será que haga un estudio previo del terreno.

CLAVE DE LA SEMANA. Ocuparse sin preocuparse. Sea cauto aunque evite exagerar.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Agotamiento. Quienes lo quieren le reprocharán sus ausencias. No busque excusas si teme el compromiso. Mejor diga no puedo a tiempo.

DINERO. En las finanzas será mejor prevenir que curar. Riesgos que en casos puntuales será casi imposible evitar.

CLAVE DE LA SEMANA. Si tira la piedra no esconda la mano. Hágase cargo.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Serán días casi ideales, de acercamiento familiar. Tiempo de fijar fecha de matrimonio, iniciar un noviazgo o planificar un hijo.

DINERO. Algunas dificultades para concentrarse ya que lo emocional predomina. Soñador, disperso y de buen humor.

CLAVE DE LA SEMANA. Tal vez su trabajo se atrase un poco. No lo tome a la tremenda.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Si lo acusan de ser autoritario pida por favor en vez de exigir. Sus amigos ordenan un poco su caos sentimental, cuente hoy con ellos.

DINERO. En el trabajo ignore aquello que suele ocasionar conflictos pero… no esté siempre a disposición de todos.

CLAVE DE LA SEMANA. Haga un balance de sus logros y celebre su presente.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Nada será como hasta ayer sino que ¡será mejor! El destino lo recompensa enviándole algo que lo haga feliz. Asume un hermoso compromiso.

DINERO. Altos niveles de ansiedad. Para tener éxito en el trabajo precisará paciencia, deje para más adelante los cambios.

CLAVE DE LA SEMANA. A quien lo cuestione, que se arregle sin su ayuda.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Días de dicha para el corazón. Al encuentro del romance y la pasión. Adiós a las personas que se interponían entre ustedes. Por la unidad.

DINERO. Sus propuestas serán bien recibidas por jefes, colegas o clientes aunque deba esperar por el resultado esperado.

CLAVE DE LA SEMANA. Deje en claro que no está a disposición de nadie.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Espontáneo y alegre, conseguirá entenderse con los suyos. Le alegrará la semana una salida con amigos a cualquier encuentro familiar.

DINERO. Hará buenos negocios ya que encontrará rápidamente esa solución ingeniosa que todos estaban buscando. Fortuna.

CLAVE DE LA SEMANA. En sus contratos no deje detalle alguno librado al azar.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Desacuerdos que lo deprimen. Deberá insistir para superarlos pronto. Peligra la estabilidad afectiva. Poco a poco se entenderán.

DINERO. Mejor solo que mal acompañado. Aunque le guste trabajar en equipo, pruebe esta semana hacer las cosas sin ayuda.

CLAVE DE LA SEMANA. Usted es fuerte, pero no derroche su energía.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/1

AMOR. Estará cariñoso con la pareja y, si busca compañía, seguramente la hallará. Gracias a Venus en su signo estará seguro de sí mismo y feliz.

DINERO. Se activa su economía y se esmera en las relaciones públicas. Necesita hacer aliados, no lo olvide y siga así.

CLAVE DE LA SEMANA. Quien mucho abarca, poco aprieta. Elija sus batallas.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Cierta incomunicación con su pareja. Sin embargo, habrá muy buena piel y una afinidad espiritual exquisita que acortará distancias.

DINERO. Muy animado y más decidido que en el pasado. Cualquier duda o confusión que haya tenido, se disipará.

CLAVE DE LA SEMANA. No siempre la sinceridad ayuda, a veces conviene callar.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Venus en un signo favorable propicia un sinfín de nuevas sensaciones. Romance en vista. Mucho más sensible y aventurero que lo habitual.

DINERO. Ofertas múltiples y variadas. Conocerá gente interesante que lo estimulará en su profesión. Dinero en vista.

CLAVE DE LA SEMANA. Deje de lado el orgullo, pida ayuda si la necesita.

Por Kirón

