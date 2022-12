Hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se vuelve cantante y le hace competencia a Christian Nodal ¡Así canta! | VIDEO

Una estrella del regional mexicano ha nacido, se trata de Eduardo Capetillo Jr. hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, el joven de 28 años arrancó su carrera profesional como cantante y asegura que el talento de sus famosos padres sí le fueron heredados, aunque él se inclinó por algo diferente al pop.

Eduardo Capetillo Jr. ya se ha presentado en diversos eventos sociales entre los que destacan Premios Bandamax y Premios de la Radio, en donde luce con orgullo sus botas y sombrero, donde también roba los suspiros de quien lo ve, pues es considerado uno de los artistas más apuestos del momento.

“Se me hubiera hecho raro que me hubiera ido por otra cosa que no fuera regional; eso soy yo, crecí con botas, sombrero, crecí arriba de un caballo, crecí en el rancho, en estas bohemias con mariachi, cantando todas estas canciones de José Alfredo, de Vicente. Conocí a Joan Sebastián, entonces pues es donde me siento más cómodo, es mi pasión”

EDUARDO CAPETILLO JR