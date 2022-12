Maripily Rivera se pone atrevida y realiza una candente sesión de fotos en lencería

La actriz y presentadora Maripily Rivera encendió las redes sociales con un candente video en el que se dejó ver con nada más que lencería y unas botas de tacón que dieron mucho de qué hablar. ¡Sigue leyendo que aquí te contamos los detalles!

Desde su cuenta oficial de Twitter, la puertorriqueña deleitó la pupila de su comunidad digital al mostrar un ‘detrás de escenas’ de la sesión fotográfica que protagonizó recientemente. Y si bien no reveló el motivo detrás de dicha sesión, la famosa causó revuelo por el tinte erótico de esta.

Así desde el lente fotográfico de @kikeflorescreator📸 @studiosmiamiofficial con un maquillaje 💄 espectacular de @dionixonix y #stylist de @tiffanymakeupartists pic.twitter.com/XPDAKdzF74 — Maripily (@maripilyrivera) December 20, 2022

Maripily Rivera lució una silueta de infarto mientras portaba un revelador juego de lencería en color rojo adornada con tiras. El modelito fue acompañado por unas botas de charol que abrazaron sus torneadas piernas y terminaron por delinear su silueta.

“¡Lo que viene es candela 🔥 y al que no le guste no me siga y no opine en mis redes sociales, es tan fácil! 😂 Gracias a mi hijo @joe_joegarcia, familia, amistades, equipo de trabajo y ustedes mis fans por apoyar cada ocurrencia mía ♥️ Ustedes lo pidieron y del lente fotográfico de @kikeflorescreator verán mi #newproject 📸🎥”, escribió Maripily Rivera para acompañar la publicación.

Así desde el lente fotográfico de @kikeflorescreator📸 @studiosmiamiofficial con un maquillaje 💄 espectacular de @dionixonix y #stylist de @tiffanymakeupartists pic.twitter.com/ksqD1Mkakt — Maripily (@maripilyrivera) December 20, 2022

Horas más tarde, la presentadora publicó un nuevo video en el que se mostraba en compañía de su fotógrafo viendo el resultado final de su sensual juego de poses frente al lente de la cámara.

Los piropos y likes no tardaron en hacer su arribo a la plataforma. Aquí te compartimos algunos de ellos: “Estás preciosa”, “Reina”, “Ya quisieran varias tener tu físico”, “Hermosísima”, “Mariii quedé impactada” y “Diosa”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Te puede interesar:

• Maripily confirma que por culpa de su ex rechazó estar en ‘La Casa de los Famosos 3’

• Maripily Rivera despierta pasiones con atrevido traje de baño rosa que deja ver de más

• Maripily Rivera recibe sus 45 años regresándose a Puerto Rico