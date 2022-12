Usando un minúsculo body negro, Jennifer Lopez luce su retaguardia al posar de perfil

Jennifer Lopez ha sorprendido a sus fans con una fotografía que publicó en sus historias de Instagram, demostrando que a sus 53 años se encuentra en plena forma. En la imagen (que es parte de la promoción para su línea de productos de belleza) ella aparece usando un minúsculo body negro de corte alto y luciendo su retaguardia.

La cantante también ha obtenido más de un millón de likes en esa red social por una foto de corte navideño que la muestra en su casa, posando junto al árbol y luciendo muy elegante con un vestido azul con estampado.

El pasado verano Jennifer Lopez se casó con el actor Ben Affleck, pero ahora -después de múltiples celebraciones- ella está decidida a retomar su faceta de actriz y cantante. El 27 de enero de 2023 se estrenará en Amazon Prime la comedia de acción “Shotgun wedding” (que protagoniza con Josh Duhamel) y poco después lanzará el álbum This is me…now, que es una continuación de su disco de 2002 This is me…then. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

También te puede interesar:

-Jennifer Lopez tiene una doble en Tik Tok y su parecido te dejara con la boca abierta

-Jennifer Lopez retoma sus redes sociales y anuncia su nuevo álbum “This is me…now”