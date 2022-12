Jennifer López recibió un regalo muy especial de la familia de Selena Quintanilla

La más reciente hazaña de Jennifer Lopez en redes tiene al mundo entero hablando. Y es que la ‘Diva del Bronx’ rindió un sutil, pero contundente homenaje a Selena Quintanilla a 25 años de haberla interpretado en su cinta biográfica. ¿Qué fue lo que hizo? Aquí te contamos los detalles.

Fue por medio de una selfie frente al espejo que la intérprete de temas como “On the Floor” y “Let’s Get Loud” presumió por todo lo alto una t-shirt gráfica que presenta una imagen de la cantante de “Como la flor”.

De acuerdo con la publicación de JLo, la prenda fue un obsequio por parte de la familia de la ‘Reina del Tex-Mex’. Además, la playera no habría sido el único detalle recibido, ya que se incluyeron otros productos inspirados en Selena Quintanilla.

“¡¡¡Suzette y la familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y me encantó!!! Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll… estas camisetas son un regalo súper bonito. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!“, escribió Jennifer Lopez para acompañar su selfie.

Además de llamar la atención con su modelito, la puertorriqueña desató suspiros al mostrarse naturalita y sin filtros, demostrando que a sus 53 años cuenta con un cutis de infarto.

Dado que este hecho no pasó desapercibido para el público, no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se inundaran de comentarios al respecto. “JLo nunca falla con sus selfies”, “Toda una estrella” y “La más icónica”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Fue en el año 1997 cuando Jennifer Lopez le dio vida a Selena Quintanilla en la película biográfica titulada “Selena”, que narra desde sus inicios como cantante, hasta el trágico momento en el que fue asesinada.

