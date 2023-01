Adele sufre un problema de ciática, pero continúa con sus conciertos en Las Vegas

La cantante Adele está disfrutando mucho su residencia en Las Vegas los fines de semana, pero en su concierto de Año Nuevo informó al público asistente que ha estado lidiando con un problema de ciática que le provoca problemas en la baja espalda, las caderas y las piernas.

“Tengo que caminar como un pato estos días porque tengo una ciática muy mala” dijo a sus fans la ganadora del Grammy, agregando que también ha comenzado a caminar mucho para mantenerse en forma y combatir el problema: “¿Saben lo que he estado haciendo? Senderismo, y me está gustando mucho. Me pongo los audífonos y me pongo a caminar… Y aún así me quedo sin aliento aquí, este teatro parece un estadio, es un paseo bastante largo”.

Los conciertos de Adele en el Colosseum del Caesar’s Palace continúan con gran éxito, y tiene agendadas fechas hasta la primavera; ella hizo uso de su cuenta de Twitter para publicar momentos memorables de sus recientes presentaciones. Hace dos años la artista informó a The Face que durante gran parte de su vida ha tenido dolores en la espalda: “Estalla, normalmente debido al estrés o por una estúpida postura. Mi primer disco vertebral se resbaló cuando tenía 15 años, por estornudar. Estaba en la cama y estornudé y mi quinto disco salió volando. En enero, deslicé mi sexto, mi L6. Y luego, donde tuve una cesárea, mi núcleo era inútil…mi espalda no está muy bien”.

