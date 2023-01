Miguel ‘Piojo’ Herrera considera que es el mejor posicionado para dirigir a la selección de México

Tras el fracaso de Gerardo ‘Tata’ Martino en el Mundial de Qatar 2022 con la selección mexicana, el Tri busca un nuevo estratega para iniciar un proceso de cara al Mundial de 2026. Miguel ‘Piojo’ Herrera suena con fuerza para un segundo ciclo al frente del combinado nacional y en sus últimas declaraciones aseguró ser el mejor posicionado para el puesto.

En una conversación con TUDN, el exentrenador de Tigres UANL en la Liga MX afirmó que su buen rendimiento durante su periplo en el Tri 2013-2015, le abre las puertas para retornar.

“Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso, hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la Selección, porque no tengo trabajo, sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó”, dijo.

Herrera matizó que su salida no fue deportiva, por lo que sus números en la selección mexicana lo harían acreedor del puesto.

“Hay una revancha natural, no me fui por resultados, entregué los resultados que me pidieron, me parece que hice bien las cosas, no mejor que muchos, pero hice bien las cosas, igual que todos eliminados en Octavos de Final, pero dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo. Entré de bomberazo, después vino un proceso en el que creo que pudimos hacer mejor las cosas”, explicó.

Miguel Herrera dirigió al Tri por dos años desde 2013 a 2015. Mientras estuvo al frente, obtuvo 20 victorias, 11 empates y siete derrotas. Dejó una cuota goleadora de 71 a favor y 36 en contra. Logró ser campeón de la Concacaf y llegó a los octavos de final de ante Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014.

Su salida se dio por una agresión en un aeropuerto al periodista Christian Martinoli, al que se refirió en la última charla con TUDN y manifestó que no tendrá relación alguna con él. “Me peleé con una persona, me peleé con Martinoli, no hay buena química, no la habrá nunca, (pero) nunca me peleé con un medio”, dijo.

