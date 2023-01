Santiago Ormeño estaría descontento con el puesto otorgado por Paunovic y podría abandonar a las Chivas de Guadalajara

Santiago Ormeño ha tenido un andar complicado en Chivas de Guadalajara, pues recordemos que el delantero tiene nacionalidad peruana y defiende la playera del combinado sudamericano, algo que no es del agrado total de los chivahermanos. Sin embargo, esto no es todo, pues su puesto en el club no lo tendría feliz.

Es por ello que los días como jugador del rebaño sagrado estarían contados para Ormeño, esto debido a que el delantero no tendría oportunidad ante el gran número de candidatos en la misma posición bajo la dirección técnica de Veljko Paunovic.

Así lo ha dado a conocer Erick López, reportero de TUDN, pues fue dicha fuente quien explicó que Ormeño ha expresado su descontento con el cuerpo técnico al ser considerado como la tercera o cuarta opción en la delantera.

En la parte ofensiva, Paunovic posee diferentes nombres importantes, los cuales son: Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, ‘Tepa’ González, Luis Puente y en el futuro cercano J. J. Macías. De hecho, ante los diferentes nombres, Ormeño quedó fuera de la lista de convocados ante Rayados de Monterrey, equipo que venció 1-0.

Para finalizar, la directiva del conjunto le habría explicado a Ormeño que puede salir del club en este mismo torneo, pero dejando claro que solo dejaría a las Chivas si es que se llega a un acuerdo que convenga a las dos partes.

Además, la información explica que Ormeño no será dado de baja ni dejará de entrenar con el equipo hasta llegar a un mutuo acuerdo, motivo por el cual el delantero con nacionalidad peruana y mexicana podría tener un luz al final del túnel y cambiar su situación con el conjunto tapatío.

También te puede interesar

–“No podía doblar la mano”: portero de Xolos revela todos los problemas de su recuperación tras ser operado en México

–Roberto ‘Piojo’ Alvarado ya entrena con Chivas de Guadalajara de cara al Clausura 2023 de la Liga MX

–Fernando ‘Nene’ Beltrán y el pedido a Alexis Vega antes de su partida de las Chivas de Guadalajara y de la Liga MX

-“En México soy peruano y en Perú soy mexicano”: Santiago Ormeño y su ‘problema’ en las Chivas de Guadalajara