Victoria Ruffo comparte foto inédita junto a su hermana e impacta con su gran parecido

Victoria Ruffo, actriz conocida por su participación en melodramas como “Triunfo del amor” y “Corona de Lágrimas”, nunca falla en sorprender con sus publicaciones en redes sociales, ya que deja ver un lado poco conocido de su día a día.

Una de sus más recientes hazañas consistió en un post en Instagram con el que mostró un momento conmovedor en familia. Y es que la famosa posó muy sonriente junto a su hermana e hijo durante una tarde soleada. “Happy together!”, escribió la histrionisa para acompañar su imagen.

Además de sorprender con la inesperada postal, el público no pudo evitar hacer referencia al gran parecido entre actriz y su hermana Gabriela, quien al igual que Victoria Ruffo, desde temprana edad mostró interés por el mundo del espectáculo, aunque en su caso se trató de la producción y guionismo.

Los comentarios sobre el parecido entre las hermanas Ruffo no se hizo esperar. “Son idénticas”, “Me encanta verte feliz junto a las personas que amas bendiciones mi queen cuídate mucho”, “Guapos todos” y “Sigue disfrutando de la vida junto a tu hermosa familia”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Eso sí, para la comunidad digital de Victoria Ruffo no es nada nuevo que la famosa comparta una que otra postal en compañía de Gabriela y las otras mujeres importantes en su vida.

Prueba de ello es aquella publicación perteneciente a la celebración de Navidad 2022 en la que se dejó ver junto a su madre y hermanas de lo más sonriente. En esa ocasión, sus fans no fueron los únicos que dejaron sus mensajes de cariño, ya que famosos como Aracely Arámbula y Grettell Valdez le dedicaron uno que otro piropo. View this post on Instagram A post shared by Victoria Ruffo (@victoriaruffo)

