A un mes de dar a luz, Andrea Escalona regresa a ‘Hoy’ presumiendo impactante figura

El pasado lunes 16 de enero, la conductora de televisión Andrea Escalona volvió al foro del programa matutino ‘Hoy’, donde sus compañeros de elenco y el público le dieron una calurosa bienvenida tras dar a luz a su primer hijo, Emilio.

El regreso de la presentadora estuvo lleno de emociones debido a las anécdotas que relató durante uno de los segmentos del matutino. Y es que la hija de la productora Magda Rodríguez se sinceró sobre el espiritual momento que vivió al sostener a su pequeño en brazos por primera vez, así como de la cómica reacción de su pareja ante el procedimiento quirúrgico.

Sin embargo, hubo otro momento que atrajo la atención del público y los seguidores del programa. Se trató de la espectacular figura que Andrea Escalona presumió a casi un mes de haber dado a luz.

Este hecho fue captado durante la entrada triunfal que la famosa realizó al inicio de la transmisión, misma donde fue recibida entre abrazos y muestras de cariño por parte de sus compañeros Andrea Legarreta, Tania Rincón, Galilea Montijo y Raúl “El Negro” Araiza.

Para ello, la famosa de 36 años portó un elegante traje sastre de satín en color verde al que añadió un toque de sensualidad manteniendo el saco abierto y dejando a la vista un diminuto bralette que evidenció su vientre plano.

Esta calurosa bienvenida no evitó que la polémica se desatara en redes sociales por el pronto regreso de Escalona, pues no habría guardado el reposo recomendado por médicos, que es de 40 días a partir del nacimiento del bebé.

Esta preocupación también azotó a una de sus compañeras de escena, la presentadora y actriz Andrea Legarreta, quien expresó su sentir en plena transmisión. “¿Qué rápido no?, ni la cuarentena, yo feliz de quedarme más tiempo, yo le he escrito y le digo: ‘Disfrútalo, quédate más tiempo’…a veces no te queda de otra, pero por lo menos la cuarentena”, dijo ante las cámaras.

Te puede interesar:

• Andrea Escalona comparte video inédito del nacimiento de su bebé y conmovida recuerda a su mamá

• Andrea Escalona derrite las redes con nueva foto de su bebé Emilio

• Andrea Escalona presenta orgullosa a su bebé y revela su nombre junto a tiernas imágenes