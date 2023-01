Carlos Calderón: “Yo miro los problemas como retos”

“Yo miro los problemas como retos”… Sin imaginar que a un año difícil de enfrentamientos con la madre de su hijo, con un final de reconciliación, le seguía uno nuevo con su salida de ‘Despierta América’ y Univision, Carlos Calderón confesó cómo enfrenta las pruebas de la vida en el Podcast ‘Mija Talks’ de la periodista Mónica Mendoza.

Si bien la charla entre Calderón y Mendoza se dio en diciembre, dentro del TeletónUSA, fue este lunes que salió al aire, en el marco de la segunda temporada del Podcast, a 5 días de haber terminado con Univision.

En ‘Mija Talks’ Carlos Calderón habló de TeletónUSA, lo que significa en su vida, recordó cómo lo vivió hace 10 años cuando comenzó y cuando él aún no estaba en ‘Despierta América’, sino que era parte de ‘El Gordo y la Flaca’.

El momento más valiente de la charla fue cuando Carlos, por primera vez, detalló todo lo que vivió cuando comenzó el pleito con la madre de su hijos León, y actual pareja, Vanessa Lyon, en donde no solo hubo separación, también rozó el escándalo, la controversia, las acusaciones mutuas en la corte y una denuncia policial que terminó con la actriz detenida y con orden de restricción.

Meses después decidieron reconciliarse, dejar todo en el pasado, preponderar la familia y echarle la culpa a la parte legal de verse envueltos en esto. ¿Cómo llegó la paz?

“Ha sido un año de los más locos y difíciles. Tuve un enfrentamiento con la vida, muy difícil de entender y muy difícil de llevar, pero también fue un reto, yo miro los problemas como retos, y a mí me encanta el ajedrez, fue uno de esos juegos de ajedrez que dices órale, cómo avanzó, cómo salgo, cómo gano. Y creo que moví las fichas que tuve que mover, y ahora viene una Navidad que me deja un año lleno de enseñanzas de paciencia, de amor, de sentirme orgulloso de mí, de familia”, le dijo Calderón a Mendoza.

Aunque en el momento que se realizó este Podcast Calderón seguía siendo parte de ‘Despierta América‘, y con Mónica hablaron de cómo llevó adelante resolver el problema con su pareja, sin duda la filosofía que comparte, aplica para lo que está viviendo ahora:

“Las negociaciones son: yo quiero esto, y lo peor que puedes hacer una negociación es no escuchar. Cuando escuchas, entiendes. Yo soy budista, lo primero que te dicen en el budismo es que para que la que la compasión se active, no necesitas entender el problema. Entonces te tragas los miedos, te tragas la frustración, te tragas el enojo, escuchas, entiendes y cooperas“.

En el Podcast también explicó que ‘Despierta América’ no era el único trabajo que tenía, que, como muchos recomiendan, tiene su ‘Plan B’ de ingresos y se basa en su verdadera profesión, por la que estudió en la universidad y se recibió: arquitectura.

“Sigo construyendo casas y sigo diseñando cositas. Lo tengo, por un lado. Te confieso que, como arquitecto, hace 30 años que me gradué, te decían para que te crean que eres arquitecto necesitas canas. Entonces apenas me están saliendo. Y yo dije lo que me salen canas me dedicaría a la televisión“, le dijo Calderón a Mónica Mendoza, como su adivinara lo que viniera en su futuro o lo decretara.

También habló de las ganas de ser nuevamente padre, y de que la reconciliación con Lyon fue para él como ‘una crónica de amor anunciado’.

Recordemos que el pasado 11 de enero Carlos Calderón fue separado de ‘Despierta América’ y Univision. Aunque muchos siguen pensando que podría tener que ver con el escándalo que vivió el año pasado, lo cierto que se trató de una reestructuración no solo en el show de la mañana, sino dentro de la cadena en general. De hecho también se canceló, pese al éxito que tenía, la versión dominical del programa.

¿Por qué Calderón? Su contrato terminaba el 30 de enero y decidieron no renovárselo, sin bien era una pieza importante dentro del show, varias personas que trabajan dentro del programa nos aseguraron que Carlos sería el menos comprometido, pues si bien cumplía con su trabajo, solía llegar un poco más tarde que el resto o a la hora de hacer su parte no siempre estaría conectado y cooperando con el resto.

Lo cierto es que es algo que en pantalla no se veía, y sí su chispa y diversión. Por eso el público ha manifestado que extraña su presencia no solo en las 4 horas que dura el show, sino en especial conduciendo ‘Sin Rollo’.

Aquí puedes escuchar el Podcast ‘Mija Talks’ completo a Calderón.

