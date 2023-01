Karla Martínez usará la línea de Jennifer Lopez para tener su trasero

Karla Martínez usará la línea de Jennifer Lopez porque quiere tener su trasero. Sí, la propia presentadora de ‘Despierta América’ lo dijo en el show de las mañanas de Univision, luego de ver una entrevista de la ‘Diva del Bronx’.

Luis Sandoval, periodista de la ‘Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’ en Los Angeles, cubrió la premier de ‘Shotgun Wedding’, la nueva película de JLo y allí no solo la entrevistó por esta comedia romántica con acción, sino que también le pidió recomendaciones.

Es que, según Sandoval, se había comprado una crema de la línea de Lopez, para pompas, y caderas, que resaltan dichas partes y hasta promete quitar la celulitis. El periodista le preguntó a JLo si podía ser un buen regalo para el ‘Día de los Enamorados’, ya sea para regalárselo para su pareja, o ponérselo él y ser él su regalo.

JLo lo tomó con mucho sentido del humor, el mismo que siguió Karla Martínez cuando regresaron de la pieza al estudio y aseguró que ella la usará para tener las pompis de la ‘Diva del Bronx’, mientras Jessi Rodríguez dijo que verá cómo le va a su compañera para seguir sus pasos.

“Yo me lo estoy poniendo (la crema) a ver si me crece las pompis como a JLo“, dijo entre risas Karla, a lo que Alan Tacher también se sumó diciendo que no solo debería asegurar esa parte de ella, sino que se pondría el producto de Lopez.

Pero el tema no terminó ahí, Karla siguió bromeando, y entre risas remató la confesión diciendo: “Si ves que las pompas me crecieron, no es que me puse, sino que estoy usando la crema de JLo“. dijo.

Karla siempre bromea con que le falta cintura, y en más de una oportunidad confesó que usa las fajas de su cuñada Ana Patricia Gámez. De todos modos lleva una vida saludable, hace ayuno intermitente, lleva una dieta balanceada, hace ejercicios y se da sus gustos como tomar alcohol que es de lo que más disfruta.

Recordemos que hace unos 5 años, cuando cumplió sus 40 años, se tomó unas fotos en traje de baño, pidió que no se utilizara photoshop porque quería verse como una mujer real que se cuida de adentro para afuera y de afuera para adentro.

