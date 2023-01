Eva Daniela pone en su lugar a Niurka tras asegurar que ella es el gran amor en la vida de Juan Osorio

Luego de que Niurka Marcos asegurara que fue “el gran amor” en la vida de Juan Osorio, la actual pareja del productor, Eva Daniela, puso en su lugar a la cubana asegurando que dicha relación ya quedó en el pasado y actualmente ella es la elegida.

Juan Osorio continúa viviendo su romance con la actriz Eva Daniela, quien a pesar de ser casi 40 años menor que él ha demostrado que es la mejor pareja que podría tener, pues de acuerdo con sus recientes declaraciones, además de cuidarlo es la encargada de aportar juventud en la relación que iniciaron en marzo de 2021.

Y aunque la pareja prefiere no hacer caso a los rumores que surgen en torno a su noviazgo la joven actriz no se quedó callada ante la polémica confesión que hizo Niurka Marcos hace unos días, cuando aseguró que ella fue el gran amor de la vida de Juan Osorio.

Al respecto, Eva Daniela reiteró que actualmente está enamorada y muy contenta con el creativo de Televisa, además de que tampoco tiene prisa de casarse pues está viviendo un “noviazgo hermoso”, por lo que definitivamente no le interesa lo que se diga de ellos.

“Yo no sé, no estoy enterada de nada lo que se diga, se pueden decir muchas cosas. Yo lo único con lo que me quedo es con lo que veo, con los hechos, con lo que Juan me demuestra y eso es lo importante, el amor se demuestra con hechos y el amor es una decisión, él me elige a mí todos los días“, dijo ante diversos medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘De Primera Mano’.

Y fue tajante al responder que actualmente ella es la pareja de Juan Osorio y lo único importante es que la sigue eligiendo todos los días.

“Él puede elegir a quien quiera y me elige a mí, entonces yo estoy feliz. Mira, ni siquiera tengo palabras para expresarte mi amor y creo que no se tiene que decir, cuando se tiene”, añadió.

Además, respondió a Niurka asegurando que la relación que tuvo con Juan Osorio ya es cosa del pasado, inclusive ni siquiera había nacido cuando estuvieron juntos, por lo tanto, no tiene nada que decir del tema.

“Jamás contesto sobre este tema, pero te voy a decir algo, ese pasado fue… bueno creo que ni siquiera había nacido. Entonces no entiendo porque me preguntan eso, si lo pasado pisado, el pasado no importa, menos me va a importar algo que ni yo existía, ni en planes de mis papás estaba. Entonces, contenta con mi presente”, sentenció la actriz.

