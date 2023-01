‘Canelo’ Álvarez se compara con David Beckham y revela uno de sus sueños para cuando deje el boxeo

En una entrevista para la prestigiosa revista GQ, Saúl ‘Canelo’ Álvarez mostró su lado más personal haciendo varias revelaciones, comparándose con David Beckham y confesando uno de sus sueños para cuando deje el boxeo profesional.

Durante el diálogo, el púgil indicó que su “plan es seguir en el boxeo unos cuatro o cinco años más; seis, quizá”. Sin embargo, el oriundo de Guadalajara no dudó en hacer público uno de sus objetivos y expresó que desea participar en una película como lo llegó a hacer el exfutbolista inglés.

“Aunque nunca hay que decir nunca. Quizá me gustaría tener una participación como la que tuvo Beckham en la película que hizo; algo de vikingos o romanos no estaría mal”, dijo. Cabe recordar que el ahora dueño del Inter Miami en la MLS hizo algunos cameos en el cine con las producciones de GOL y El Rey Arturo.

Esta meta de Álvarez no es del todo lejana, pues el mexicano tendrá una breve aparición junto a su esposa en la película de ‘Creed III’. “No es un papel como se imaginan a lo mejor, pero salgo como dos o tres segundos; sin embargo, es un honor haber participado en una de las sagas que más me impulsaba cuando era joven. Veía las películas de Rocky para motivarme cuando empezaba en el box y ahora es un privilegio estar en una cinta tan importante”, manifestó.

Canelo reveló nuevo proyecto

En la entrevista, el boxeador también develó que se encuentra trabajando en la producción de un documental sobre su vida al cual ya le tiene un posible título: “El niño que nunca tuvo infancia”.

“Estamos haciendo un documental para que la gente se entere de todo lo que hay detrás, porque, obviamente, las personas te ven y piensan que es fácil (…) la verdad es que no viví muchas cosas que por lo general vive un niño o un adolescente; pero no me arrepiento de nada porque gracias a eso estoy en donde estoy”, sentenció.

Actualmente, ‘Canelo’ Álvarez se encuentra recuperándose de una operación en su muñeca izquierda y se estima que podría volver al cuadrilátero para el mes de mayo.

Te puede interesar:

·Boxeadora mexicana vende contenido en OnlyFans para financiar su carrera

·Conor McGregor está nuevamente en problemas tras la reapertura del caso por presunta agresión a una mujer en España

·Nueva testigo aseguró que Dani Alves la manoseó violentamente en sus partes íntimas

**