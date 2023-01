Eduin Caz muestra las cicatrices de su cirugía para callar a sus detractores | VIDEO

Eduin Caz integrante y vocalista principal de Grupo Firme sigue dando de qué hablar, pues no deja de publicar cada incidencia de su vida diaria en redes sociales, y su reciente operación no fue la excepción.

El famoso cantante ha visto afectada su salud en meses recientes, por ello a principios de este 2023 se sometió a una cirugía, pero no fue la única pues hace unos días se practicó un segundo procedimiento para quedar listo y regresar al escenario.

Tal parece que no todas las personas han creído en lo que les contó el cantante, pues hay quienes aseguran que aprovechó la intervención para llevarse a cabo algunos “arreglos estéticos” con los que bajará de peso y mejorará su rostro.

Ante los chistes y rumores fue el mismo Eduin Caz quien salió a defender su imagen y mencionó la verdad sobre su salud.

“He visto muchos cometarios donde dicen ‘el Eduin se hizo la manga gástrica’, asegurando que me hice la manga gástrica y los cuadritos, me cae gorda la gente mitotera, chismosa y mentirosa no me hice la manga y mucho menos los cuadritos, hubiera querido, pero no”

EDUIN CAZ