Shakira y su inesperada reacción tras ser cuestionada sobre la foto de Piqué y Clara Chía en Instagram

Mucho se ha hablado sobre la más reciente publicación de Gerard Piqué en Instagram, pues tras varios meses de ‘dimes y diretes’ Clara Chía finalmente debutó en la cuenta oficial del futbolista. Como era de esperarse, esto hizo que los ojos se volcaran a Shakira y su reacción ante la situación no fue la que el público esperaba. ¡Aquí te contamos los detalles!

La intérprete de “Monotonía” y “Te felicito” apareció frente a las cámaras en las calles de Barcelona por primera vez desde la hazaña de su ex pareja, esto luego de haber visitado el prestigioso colegio al que asisten sus hijos Sasha y Milán.

A través de los lentes de las cámaras se aprecia a Shakira mientras maneja su automóvil, acompañada en todo momento por su hermano Tonino Mebarak. Y aunque desde el minuto uno fue bombardeada con cuestionamientos sobre Piqué y la polémica fotografía, se mantuvo fiel al silencio.

Además de ser el blanco de preguntas sobre el padre de sus hijos, la famosa de 45 años recibió un cuestionamiento relacionado con su ex suegra. “¿Es cierto que has dicho a los niños que ya no llamen ‘abuelos’ a Monserrat y Joan? Están muy dolidos, dicen que cuando están con ellos, les llamas a menudo”, mencionó una reportera.

Con una discreta sonrisa en el rostro, la ganadora del Grammy ignoró cada una de las preguntas de la prensa española y se limitó a evitar dar algún paso en falso con sus declaraciones, sobre todo ahora que salió a la luz su intención de lanzar un nuevo tema con dedicatoria al ex futbolista.

Y es que desde hace unos días se rumora que Shakira ya prepara en el estudio su nuevo “golpe” hacia Piqué en lo que sería su cuarta canción sobre el tema desde que anunció su separación del astro del futbol.

