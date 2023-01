Temporada de impuesto: Conoce los beneficios de declarar a tiempo

A principio de cada año se pone en marcha la temporada de declaración de impuestos, y pese a lo engorroso que muchas veces resulta para algunos contribuyentes preparar el papeleo, es verdad que existen varias razones, para presentar la solicitud a tiempo o anticipada.

Este año, hay cambios importantes para tomar en cuenta, por ejemplo los beneficios relacionados con la pandemia vencieron, además el Servicio de Impuestos Internos (IRS) señala que este año, los reembolsos pueden ser menores.

“Los contribuyentes no recibirán un pago de estímulo adicional con un reembolso de impuestos de 2023 porque no hubo pagos de impacto económico para 2022”, dijo en un comunicado el IRS. Por lo tanto, es importante tener en cuenta una comprensión general de los registros financieros y cómo declararlos.

Beneficios de declarar a tiempo

Este año las declaraciones vencen en el mes de abril, salvo algunas excepciones como vivir en el extranjero o haber sido víctima de un desastre, tal es el caso de Alabama, California y Georgia debido a las tormentas la institución le ofrece una extensión hasta el 15 de mayo.

El IRS aconseja a los contribuyentes, no dejar para último minuto este trámite, ya que de no declarar puede ser multado. “La multa que se debe pagar es un porcentaje de los impuestos que no pagó a tiempo, debe hacerse cada mes”, indica el Servicio de Impuestos Internos. En caso de tener una razón válida para retrasar su declaración esta debe ser presentada y será evaluada por la institución.

En su página web, el IRS explica que al declarar a tiempo el contribuyente no pierde la oportunidad en un futuro de utilizar los reembolsos de los impuestos. “Parte o la totalidad de cualquier reembolso se utiliza primero para pagar los impuestos atrasados. Muchas personas pueden perder su reembolso de impuestos simplemente porque no presentaron una declaración federal de impuestos sobre la renta”, explica el IRS.

Tener sanciones por no declarar puede afectar el puntaje crediticio. “Si el IRS presenta un gravamen fiscal contra un contribuyente, podría afectar los puntajes de crédito y dificultar la obtención de un préstamo”, destaca el IRS.

“Un gravamen fiscal federal surge cuando el IRS impone un impuesto en su contra y le envía una factura que usted descuida o se niega a pagar. El IRS presenta un documento público, el Aviso de gravamen fiscal federal, para alertar a los acreedores de que el gobierno tiene un derecho legal a su propiedad”, afirma la institución.

