Mauricio Ochmann responde a quienes lo criticaron en su debut como cantante: “Ya estoy curtido”

Mauricio Ochmann respondió a quienes lo criticaron tras debutar como cantante, y aseguró que ya está acostumbrado a recibir todo tipo de respuestas, por lo que prefiere quedarse con lo positivo de esta nueva aventura en su carrera.

Fue el pasado 25 de enero cuando Mauricio Ochman sorprendió a sus fanáticos anunciando el lanzamiento de su primer sencillo que lleva por nombre “En Defensa Propia” y que presumió con orgullo a través de sus diferentes redes sociales, una de ellas Instagram, en donde invitó a sus 8.6 millones de seguidores a ver el video oficial.

Sin embargo, no faltaron los usuarios que le hicieron llegar tremendas críticas, pues coincidieron en que debería continuar con su exitosa carrera, pero como actor.

Al respecto, el ex de Aislinn Derbez habló ante las cámaras del programa ‘Hoy’ para asegurar que está muy contento de poder compartir el EP que lleva por nombre Origen y que hizo con mucho gusto y cariño desde el fondo de su corazón, ya que se trata de “una inspiración” para compartir con su público y con el que pretende “cantarle al amor”.

Destacó que no se arrepiente de experimentar otras facetas, pues es parte de su aprendizaje y está bien buscar nuevas experiencias.

“Uno se tiene que aventurar, se tiene que aventar y hacer lo que te gusta y lo que vas sintiendo, ahí está para que lo disfruten”, comentó.

Y es por ello que prefiere no poner atención a las críticas negativas que ha recibido y únicamente enfocarse en el cariño que le expresan sus fanáticos.

“Toda la vida he recibido buenas, malas y regulares, entonces ya estoy curtido. La verdad me quedo con lo bonito y con lo que le toca a la gente”. Mauricio Ochmann

El protagonista de cintas como “Qué despadre” y “Hazlo como hombre” también reveló que sus dos hijas, Lorenza y Kailanni, reaccionaron muy bien ante el lanzamiento musical, por lo que incluso la mayor de ella podría seguir sus pasos.

“A mis hijas les fascina, están muy contentas. Kailani me pide que se las ponga todos los días, Lorenza está fascinada me dijo: ‘ay papá yo también me quiero aventurar‘. Y está padre, son cosas que uno hace con mucho amor y ahí están”, sentenció.

