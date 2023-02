Enzo Fernández, el fichaje más caro de la Premier League ya posa con la camiseta del Chelsea y utilizará el dorsal 5

El argentino Enzo Fernández, fichaje más caro de la Premier League ya posó con la camiseta del Chelsea, su nuevo equipo por el que fichó por $120 millones de dólares y rompió el mercado de fichajes esta temporada. El mediocampista utilizará el dorsal 5 en su nueva aventura en Inglaterra.

Enzo Fernández fue seleccionado como el mejor futbolista joven del Mundial Qatar 2022 y el Chelsea estuvo atrás de su fichaje desde hace algunas semanas hasta que logró afinar los términos con el Benfica. Además de la exorbitante cifra que le pagaron al argentino ex River Plate y ex Defensa y Justicia, el contrato que firmó con los blues es hasta el año 2031.

“Estoy muy agradecido con el Chelsea y sus dueños por hacer todo lo posible para que yo fuera parte de este proyecto. Estoy feliz y emocionado de unirme al ‘Orgullo de Londres’“, fueron las primeras palabras de Enzo Fernández como jugador del Chelsea. View this post on Instagram A post shared by Enzo Fernández | EF13 (@enzojfernandez)

Por su parte, el Chelsea también hizo oficial la llegada de Fernández: “El mediocampista central, que se unió a nosotros procedente del gigante portugués Benfica, llegó hoy a Cobham para tomar las fotos oficiales de presentación y reunirse con el personal en nuestra base de entrenamiento. Ha firmado un contrato hasta junio de 2031 y lucirá la camiseta número 5 que usó anteriormente Jorginho, quien partió al Arsenal el día de la fecha límite“, escribió el club en un comunicado.

