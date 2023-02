Diego Lainez reveló que se concentró con la Selección Mexicana a pesar de que sabía que no iba al Mundial de Qatar 2022

Luego de tanta incertidumbre, Diego Lainez regresa a la Liga MX para reforzar a Tigres de la UANL. El azteca fue cedido por el Real Betis para que recupere su nivel en el balompié mexicano. La inactividad de “Factor” lo perjudicó en gran medida. Uno de los golpes más dolorosos fue su ausencia del Mundial de Qatar 2022. Pero el ex futbolista de las Águilas del América reveló que sabía su exclusión desde antes que saliera la convocatoria.

“Cada día es una lucha, una batalla, al día siguiente te tienes que reponer, esa vez yo ya sabía (que me iban a cortar), fui a estar con el equipo… tienes que reponerte a las adversidades, yo estoy ahora ante un lindo reto, cambian las cosas muy rápido en el fútbol“, indicó Lainez en una entrevista para el programa Pasión Futbolera.

Así pasó @DiegoLainez10 el trago amargo de quedar fuera de @miseleccionmx en #Qatar2022



Diego Lainez no está arrepentido de su carrera

“Factor” no las ha tenido todas consigo en los últimos años. El futbolista mexicano ha perdido mucho su valor en el mercado por haber pasado toda una odisea en sus últimos dos clubes. En el Real Betis no tenía un cupo asegurado, razón por la cual decidieron cederlo al Sporting Braga. Pero en Portugal tampoco gozó de oportunidades. A pesar de esto, Lainez está feliz por la carrera que ha protagonizado.

“No me puedo quejar, tengo una carrera muy corta, soy medallista olímpico, fui campeón con América, campeón en la Copa del Rey, no me puedo quejar, soy una persona feliz y bendecida, a mi corta carrera tengo partidos con Selección Mexicana, yo estoy feliz con mi carrera“, concluyó.

Tigres de la UANL jugará este sábado 4 de febrero ante Cruz Azul. Este partido podría ser el debut de “Factor” con el conjunto felino. El duelo corresponde a la quinta jornada de la Liga MX.

