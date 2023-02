Mamá de Dwayne Johnson “The Rock” sufrió un fuerte accidente de tránsito. FOTOS

Dwayne Johnson dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que su mamá tuvo un fuerte accidente de tránsito en donde su camioneta Cadillac quedó prácticamente destruída. “The Rock”, como se le conoce al actor de Hollywood, agradeció que Ata Johnson aún se encuentre con vida.

El propio actor de “Fast & Furious” publicó fotos del automóvil en el que viaja su mamá en la ciudad de Los Ángeles. Dwayne Johnson dice que pasó el susto de su vida al recibir una llamada a las 3 am avisándole del accidente.

“Ángeles de la misericordia velaron por mi madre cuando tuvo un accidente automovilístico anoche. Sobrevivirá y continuará siendo evaluada… Esta mujer ha sobrevivido al cáncer de pulmón, a un matrimonio difícil, a un choque frontal con un conductor ebrio y a un intento de suicidio. Es una sobreviviente…”, agregó a una de las fotos donde se puede ver el carro de la mamá de The Rock fuertemente impactado en la parte delantera.

A pesar del impacto, Dwayne Johnson dijo que su mamá está fuera de peligro y mandó un sentido agradecimiento a la policía, a los bomberos y paramédicos del condado de Los Ángeles. Aseguró que todo el tiempo se mantuvieron en contacto con él mientras atendían a su madre los primeros minutos de la emergencia.

Recordemos que, cuando el padre de The Rock murió, el mundo entero se conmovió con su sentido homenaje y despedida. Por esta razón y antes el accidente de su madre quiso recordarle a sus fans y seguidores lo importante que es la familia: “Si todavía tienes a tu mamá y a tu papá, asegúrate de abrazarlos fuerte… Nunca sabes cuándo recibirás esa llamada a las 3 am que nunca queremos recibir”. View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock)

Su madre es un pilar muy importante en su vida y no hace mucho la sorprendió regalándole una casa y haciéndola olvidar todas las necesidades que pasaron en Hawái durante su infancia: “Mamá, no hay mayor sentimiento que hacerte feliz, bienvenida a casa”. View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock) View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock) View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock)

