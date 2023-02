Erika Cruz mostró su descontento con el veredicto y consideraba justo un empate contra Amanda Serrano

Luego de salir derrotada en su combate ante Amanda Serrano en el Madison Square Garden Theater en Nueva York, Estados Unidos, Erika Cruz opinó que el veredicto de los jueces debía ser el empate en vez de la victoria para la boricua.

De acuerdo con el periodista de la cadena ESPN, Salvador Rodríguez, la mexicana mostró su descontento por el resultado y no lo ocultó en sus declaraciones. “Agradeciendo a Dios por estar con salud y poder compartir con mi familia (…) agradezco a todos por el apoyo. No me siento feliz por el resultado, porque a pesar de un corte que me imposibilita la visión, di una gran pelea. Creí por lo menos merecer un empate”, dijo.

“Agradeciendo a Dios por estar con salud y poder compartir con mi familia.Agradezco a todos por el apoyo. No me siento feliz por el resultado, porque a pesar de un corte que me imposibilitaba la visión, di una gran pelea, creí por lo menos merecer un empate”: @ErikaCruzHerna5 pic.twitter.com/UJe8EsTKaW — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) February 5, 2023

La explosiva pelea se vio marcada por un choque de cabezas en el tercer round que generó un corte en la cabeza de la pugilista azteca y el cual limitó su visión, tal y como se ve en la foto compartida por Rodríguez.

A pesar de que hizo todo lo que pudo para obtener la victoria y en el último asalto recibió orden expresa desde la esquina para que saliera a buscar el triunfo, los jueces dieron la victoria a Serrano por decisión unánime con parciales de 97-93, 98- 92 y 98-92 en las tarjetas.

Cabe recordar que ambas boxeadoras unificaron los cinturones de peso pluma del CMB, AMB, OMB y FIB. El único campeonato faltante para Serrano era el de la AMB, en posesión de Cruz.

La puertorriqueña también compartió sus impresiones al término del combate y destacó el duro combate y la resistencia por parte de la mexicana. “Trabajo duro. Para eso entrenamos. Sabía que se iba a querer llevar mis cinturones. Para eso hemos estado entrenando. No esperaba menos de lo que me dio”, puntualizó.

Serrano dejó en claro la importancia de las indicaciones que recibió desde su esquina sobre la lectura del combate y que inclinaron la pelea a su favor. “Me mandaron a volver a los básicos. Estuve escuchando a mi esquina que me pidió ir al uno-dos”, relató.

Te puede interesar:

·¡De dónde saca las fuerzas! Amanda Serrano hace historia, pero la mexicana Erika Cruz impresiona a Nueva York con increíble corazón en el ring

·Amanda Serrano ya sabía que Érika Cruz le daría una dura batalla por su corazón mexicano: “No esperaba menos de lo que me dio”

·Alycia Baumgardner se impone contundentemente a Elhem Mekhaled y tras el combate afirma que había comenzado su período

**