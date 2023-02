El FBI registra la casa de Mike Pence en Indiana en busca de documentos clasificados

Este viernes el FBI registró la casa de Mike Pence con la intención de encontrar más documentos clasificados tras el descubrimiento el mes pasado de un pequeño número de registros con marcas clasificadas, según una persona familiarizada con el asunto.

USA Today reportó que la policía de Carmel, Indiana, confirmó que el FBI llegó a la casa del exvicepresidente el viernes por la mañana, por lo que tuvieron que ayudar al control del tráfico del lugar, pero no estaban involucrados en el registro.



El registro llega semanas después de que se informó que el representante legal de Pence, Greg Jacob halló una docena de documentos marcados como clasificados en la propiedad del exvicepresidente y de inmediato notificó a los Archivos Nacionales, NARA, para ser entregados al FBI.



Jacob también indicó que fue su cliente quien le pidió que realizara una revisión por precaución a su nuevo domicilio para saber si existían o no documentos clasificados. Se sabe que en el lugar se encontraron al menos cuatro cajas con pocos documentos que tenían sellos oficiales.

Días después del hallazgo, Pence reveló que no sabía que los documentos se encontraban en su propiedad y reconoció que su falta de conocimiento no era una excusa “permítame ser claro, esos documentos clasificados no deberían haber estado en mi residencia personal. Se cometieron errores y asumo toda la responsabilidad“.

El hallazgo de documentos clasificados en casa de Mike Pence llega después de que se dio a conocer que en una exoficina que Joe Biden se encontró un paquete con documentos clasificados y más tarde se confirmó el hallazgo de más archivos en su casa de Delaware.



El hallazgo de documentos clasificados viene sonando desde agosto del 2022 cuando el FBI encontró varios paquetes marcados como clasificados en la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago.

