Héctor Herrera sorprende a sus compañeros del Houston Dynamo y les regala máscaras de lucha libre (Video)

El futbolista mexicano Héctor Herrera sorprendió a sus compañeros en el Houston Dynamo y les regaló máscaras de lucha libre a todos durante su estancia en el país azteca en dónde disputaron tres juegos amistosos.

El mexicano mostró su gesto a través de su cuenta en Instagram en dónde colgó un video que dejó granado el momento. “Un detalle con mucho cariño y orgullo de mi hermoso país“, escribió el ex futbolista de Porto y Atlético Madrid.

Cabe recordar que las máscaras de lucha libre son una antigua tradición mexicana de una disciplina que gusta mucho y que genera pasiones dentro de la nación azteca.

De igual manera, Héctor Herrera reunió a todos los integrantes del Houston Dynamo para llevarlos a comer los famosos tacos al pastor, en una muestra por hacer conocer la cultura mexicana a sus compañeros de equipo.

Héctor Herrera ha sido muy criticado por irse de Europa con rumbo a la MLS, ante esta realidad, explicó estar conciente del paso que dio en su carrera. “Hice una gran carrera en Europa y no me cierro en volver sin que se enojen los de Houston Dynamo, ahora vengo a Houston, he decidido lo mejor para mí y para mi familia“, puntualizó.

El Houston Dynamo completó tres encuentros amistosos en suelo mexicano, el primero ante las Águilas del América, luego contra Coyotes de Tlaxcala y finalmente se enfrentaron a los Pumas en su gira por tierras aztecas, la cual sirve de preparación a lo que será el inicio de la MLS.

