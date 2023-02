Madre de Antonio de Nigris denunció irregularidades médicas que lo llevaron a la muerte

Tras casi 14 años de la muerte de Antonio de Nigris a causa de un paro cardíaco mientras se encontraba jugando un partido de futbol en Grecia, el deceso vuelve a ser noticia debido a una entrevista donde su madre, Leticia Guajardo responsabilizó a uno de los cardiólogos que lo atendió.

En una entrevista para Multimedios TV, ‘Doña Lety’, como también se le conoce, reconoció que en una oportunidad Antonio se hizo unos exámenes para un seguro de vida y estos salieron con muy mal pronóstico, pero a pesar de eso, un médico firmó una carta para que ‘Toño’ pudiera seguir jugando.

“Mi hijo se tomó el examen y me habla el de los seguros y me dice que no pasó, pero no es algo de lo que se pueda morir, pero sí se debe atender porque si no sí se va a morir. Voy con un cardiólogo y le manda la carta a Turquía para que jugara y al mes se murió”, narró.

“Se adelgazó impresionante y todo pero que crueldad jugar con eso, él nunca tuvo hijos, el doctor Mario Benavidez, saludos, me quitaste a mi hijo. Hay muchas cosas mal en esta vida y me enoja mucho que no se diga”, añadió.

Guajardo también denunció que los equipos obviaron recomendaciones médicas y siguieron dándole minutos a De Nigris. Incluso, la madre acudió a sus otros dos hermanos con el objetivo de que ‘Toño’ dejara de jugar para cuidar su estado de salud.

“A Toño no lo atendieron, lo abandonaron, lo vendieron a Grecia, ganaron todo el dinero y se murió. Yo les pedí ayuda a Aldo ya Poncho para que su hermano ya no jugara y decían ‘no, estás loca, no sé de qué hablas’. Todavía hace entrevistas Poncho y dice que se murió de la nada, nadie se muere de la nada”, puntualizó.

¿De qué murió Antonio de Nigris?

“Mi hijo tenía una enfermedad en el corazón. Mi hijo desde los ocho años era campeón nacional de tenis, era campeón de 12 y de 14, siempre fue un impresionante en todo y obviamente cuando se fue en junio, se hizo un examen y ahí saco que tenía mil triglicéridos y 800 de colesterol, a los 31 años obviamente es una bomba de tiempo”, contó Doña Lety en la entrevista.

A la edad de 31 años, en noviembre de 2009, Antonio de Nigris murió de un infarto cuando defendía los colores del AE Larisa. Logró jugar en 13 equipos de seis países diferentes (México, España, Colombia, Brasil, Turquía y Grecia), pero con quien más destacó fue con Rayados de Monterrey.

