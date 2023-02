Gerard Piqué habría recibido dinero por publicar su foto con Clara Chía

El tema de la ruptura de Gerard Piqué y Shakira pica y se extiende. Luego de que saliera la canción de la cantante colombiana, las respuestas del ex jugador del FC Barcelona no han tardado en aparecer. Desde la Kings League el ex defensor ya habría utilizado las marcas Casio y Twingo en respuesta a las menciones del tema. Pero el más polémico de todos tiene que ver con una fotografía junto a Clara Chia que montó en las redes sociales presuntamente por dinero.

En el momento en que salió la publicación fue una verdadera bomba mediática. El ex defensor del FC Barcelona posó para una selfie junto a la chica que tanto hace alusión Shakira en su tema producido por Bizarrap. Pero compartir este post tendrían unos intereses de fondo.

Según informaciones del portal Tagger, recopiladas por Ring MX, Gerard Piqué habría recibido una compensación económica por subir la fotografía junto a Clara Chia. El portal señala que el español habría recibido cerca de $70,000 dólares por compartir en sus redes sociales la popular selfie. Sin embargo, la fuente no detalla de dónde proviene dicho dinero.

La Kings League, una mina de oro

A pesar de que Piqué habría aceptado dinero por la publicación de la fotografía, el tema económico no es un problema para el español, sobretodo con el éxito de la Kings League. Este torneo de fútbol siete ha calado muy bien entre los amantes del fútbol y usuarios de la plataforma Twich. Este es un torneo que ha reunido a grandes personalidades del deporte, televisión e internet. Durante cada jornada se logran gigantescas cifras de audiencia, incluso comparables con partidos del fútbol español.

También te puede interesar:

· Nueva canción de Shakira en colaboración con Manuel Turizo también estaría llena de indirectas para Gerard Piqué

· Chicharito y su abandono en la Kings League: Ibai Llanos contó las razones por las que Javier Hernández salió del torneo

· La Liga MX podría tener presencia en la Kings League de Gerard Piqué