Chiquis Rivera se puso sentimental por el cumpleaños de su hermano menor: “Siempre serás mi bebé”

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, dedicó una emotiva publicación en Instagram para su hermano menor Johnny López, quien cumplió 22 años este 11 de febrero.

La artista, que se hizo cargo de sus hermanos tras la trágica muerte de su madre en 2012, subió a su perfil de Instagram un carrusel de fotografías junto a su hermano menor en diferentes momentos de su vida.

Chiquis acompañó las fotos con una especial dedicatoria para Johnny en su cumpleaños. Para ella su vida cambió cuando su madre le pidió que lo cuidara porque ella tenía que ir a trabajar.

“Nunca olvidaré el día que mamá me dio una botella llena de leche y dijo: ‘¡Aquí! Toma a tu hijo. Mamá tiene que volver al trabajo y tú tienes que manejar los negocios aquí.’ Solo tenías 6 meses de edad. Ese día cambió mi vida para siempre… para mejor”. Chiquis Rivera

La cantante, que considera a sus dos hermanos menores como sus hijos, expresó sentirse muy orgullosa de en quien se ha convertido Johnny, a pesar de todo el dolor que ha tenido que sentir.

“Hoy, cumples 22 años y no puedo expresar lo orgulloso que estoy del joven en el que te has convertido a pesar de todo el dolor y la adversidad que has tenido que enfrentar en el corto tiempo que has estado en esta Tierra”, escribió Chiquis.

Asimismo, agradeció a su hermanito por el apoyo que le ha dado desde siempre. “Has estado allí desde el primer día animándome. “Tú creías en mí antes de que yo creyera en mí misma. Gracias. Gracias. Nunca lo olvidaré”, agregó.

En la larga dedicatoria también recordó anécdotas que vivió con él cuando era un niño que estaba muy conectado con ella. Para finalizar el texto, Chiquis le dijo a su hermano que siempre será su bebé y que caminará a su lado.

“Siempre serás mi bebé, mi pequeño compañero de vida… el que me salvó. ¡Te quiero, Johnny Angel! Salud por otro año alrededor del Sol. Tienes esto llamado vida… y mientras esté aquí, iré contigo” Chiquis Rivera

La también empresaria también compartió una serie de historias en Instagram en las que llorando habló de su hermano y de lo conmovida que se sentía.

La hija de Jenni Rivera contó que su hermano ha atravesado situaciones difíciles en las que incluso ha tenido pensamientos de muerte. Chiquis agradeció porque tiene con vida a su hermanito que alcanzó los 22 años.

Para finalizar sus videos pidió a los internautas que fueran al perfil de Johnny a felicitarlo por su aniversario de vida.

