Horóscopo: qué será de tu semana del 13 al 18 de febrero de 2023

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Desencuentros con la pareja o la familia. Pruebe en llamar a ese amigo del cual estaba alejado por razones que ya pasaron al olvido.

DINERO. Habrá trabajo de sobra. Hará lo que le gusta y con quien le gusta, sin tensión. Buenos y nuevos contactos.

CLAVE DE LA SEMANA. Retírese a tiempo, además de resistirse a las presiones.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. También en la pareja puede existir un choque de intereses. Esta vez ceda en su postura. Recuerde que amar es también aceptar al otro.

DINERO. Le costará cumplir con todas las tareas pautadas. Los colaboradores ayudan como es debido y así allanan el camino.

CLAVE DE LA SEMANA. No arreglará en días una diferencia de años. Conciliación.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Con el corazón a mil por hora. Le costará dejar de lado sus pasiones a la hora de elegir un futuro rumbo. Tómese un tiempo para pensar.

DINERO. Su talento reside en adelantarse a los planes de sus competidores. Accione hoy, pero sin dar indicios de lo que hará.

CLAVE DE LA SEMANA. No dé lugar a gente negativa porque lo contagiará.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. La pareja demuestra que su amor es sólido como un roble. Entréguese. Los que han sufrido decepciones tendrán su segunda oportunidad.

DINERO. Extraordinaria capacidad de trabajo. Aunque haya momentos de zozobra, es hora de afirmarse.

CLAVE DE LA SEMANA. Comparta preocupaciones, llevará mejor el peso de la vida.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Muy cariñoso, cuidará bien de su pareja. Incluya en el círculo del afecto a los amigos y a la familia. Reuniones sociales lo gratifican.

DINERO. Sabrá adaptarse a los imprevistos. Cuenta con recursos valederos, fuerza, astucia y la suerte a favor.

CLAVE DE LA SEMANA. Déjese ayudar. Si trabaja en equipo no cometerá errores.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Demasiado pendiente de alguien que no lo merece. Evite indulgencia o autoengaño, sobre todo en una relación que está en sus inicios.

DINERO. Desorientado. Cumpla cabalmente con ese socio, amigo familiar que le hizo un préstamo. Si recorta gastos lo podrá afrontar.

CLAVE DE LA SEMANA. Dispóngase hoy a cortar esas cadenas que lo atan.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Sale con elegancia de una situación comprometida pero no abuse de su buena estrella. Convencerá a su familia y hará realidad un deseo.

DINERO. No es de sabios agotar todas sus energías en una sola jugada. Un punto medio sería lo más sano. Liderazgo total.

CLAVE DE LA SEMANA. No pierda el control. Frente a los imprevistos… serenidad.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Bien cuidado y con una vida social más que activa. Con Venus activando la capacidad de placer y el romance será un verano para recordar.

DINERO. Habrá pequeños impedimentos pero si no los toma a la ligera pronto saldrá a flote. Evite su tendencia a dramatizar.

CLAVE DE LA SEMANA. El rencor es veneno. Si algo lo ofende… ¡hable ya!

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Si lo preocupa la falta de comunicación, que la consigna sea demostrar con actos lo que no logra decir. En casa perfecta tranquilidad.

DINERO. Si los problemas ajenos lo distraen de su labor intente poner un mínimo de distancia. Todo se acomoda en breve.

CLAVE DE LA SEMANA. En amores inoportunos son los temores. Sin miedos.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR. El compromiso no puede ser algo ambiguo, que le hablen con claridad. Felices encuentros de familia. Mostrará su maravilloso buen humor.

DINERO. No avance a tientas aunque sepa que hay peligro, sabrá superar todos los obstáculos y contará con una oportuna ayuda.

CLAVE DE LA SEMANA. A no asumir culpas ajenas. Deje las decepciones atrás.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. La libertad y la pasión para usted son sinónimos. Si su pareja le corta las alas estará matando el deseo. Vayan juntos pero no atados.

DINERO. Se ocupará de todo y de todos con una fuerza irresistible. Concreta una gran obra con rapidez, eficiencia y orden.

CLAVE DE LA SEMANA. Primero organice su caos mental y recién después el externo.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Expansión física, psíquica y espiritual. Dejará atrás todo aquello que le impedía crecer. Venus augura que está listo para el gran amor.

DINERO. Cada día le irá un poquito mejor. Período ideal para empezar sociedades o para encarar por su cuenta nuevos desafíos.

CLAVE DE LA SEMANA. Nada de estar con gente que lo aburre. Que la alegría lo guíe.

Por Kirón

