IRS: cheque de reembolso será 11% menos que el año anterior

Con esta nueva temporada de impuestos que comenzó el 23 de enero, para presentar las declaraciones correspondientes al año fiscal 2022, los contribuyentes estadounidenses recibirán un 11% menos de reembolso para este año. Hasta la fecha el IRS ha enviado 8 millones de cheques de devolución y la cantidad promedio es de $1,963 mil dólares.

La agencia ya había anunciado que para este año varias exenciones fiscales que se dieron durante la pandemia dejarán de existir, entre las que se menciona el crédito tributario por hijos, crédito tributario por ingreso del trabajo y el crédito por cuidados de hijos dependientes.

Por lo tanto, la cantidad de reembolso se reduce en comparación con el año anterior que fue de casi $3,300 mil dólares un equivalente del 16 % más que en el 2021. Además los contribuyentes están presentando para esta temporada sus declaraciones más anticipadas, según analistas de Bank of America, esto se le atribuye a que los estadounidenses quieren obtener sus reembolsos antes por la situación económica del país.

Aunque según el IRS, el promedio es de 160 millones de declaraciones de impuestos en general, hasta la semana pasada la agencia recibió 19 millones de solicitudes. Es decir, que la mayoría de los contribuyentes no han presentado su declaración, no obstante teniendo como fecha límite el 18 de abril no se escatima que el reembolso promedio cambie.

Por ahora, la entrega de reembolsos se está realizando más rápido que en temporadas pasadas, se están enviando 9 de cada 10 reembolsos dentro del transcurso de los 21 días después de la presentación, sin embargo el IRS señaló que el reintegro no se da en una fecha específica.

En días pasados el IRS también detalló que para este año los diferentes créditos disminuirían sus montos por ejemplo; el crédito tributario por hijos tiene un máximo de $2,000 mil dólares. Para el crédito por cuidado de hijos y dependientes, el monto será de $3,000 mil dólares en gastos para una persona o hasta $6,000 mil dólares para dos o más. En cuanto al crédito tributario por ingreso del trabajo para personas sin hijos es de $560 dólares.

