Melissa de JNS se defiende de señalamientos por ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín: “Es muy doloroso”

Erik Rubín y Andrea Legarreta aclararon que su separación sentimental se dio de mutuo acuerdo y negaron la existencia de un tercero en discordia. Sin embargo la cercanía que tiene Melissa López del grupo JNS con el exTimbiriche en el “90’s Pop Tour”, la hicieron ser señalada como una presunta resposable del truene.

Ante esta situación, la cantante se defendió en una entrevista con el programa mexicano “Ventaneando”, quien la interceptó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la intención de obtener sus primeras declaraciones al respecto.

De hecho, Melissa López se mostró solidaria con la presentadora de la emisión matutina “Hoy” y con el exintegrante de Timbiriche, e incluso, se mostró dispuesta a apoyarlos en lo que ellos necesiten, siempre y cuando se lo pidan, “Que sepan que aquí estamos para los dos y para lo que necesiten: cuentan con nosotros”.

Posteriormente, la integrante de JNS explicó la dura experiencia de ser señalada por una situación así, pues no solo afecta a ella, sino también a terceros, pues ella tiene una relación amorosa con Poncho Barbosa del grupo Mercurio.

“Es muy doloroso que te involucren en algo así, cuando de mi parte solamente hay respeto y cariño. Para empezar, me respeto, hay respeto para mi pareja, que es Poncho, hay respeto hacia la familia de Poncho, hacia mi familia, hacia Erik, hacia Andrea, hacía las niñas, hacia la familia de Erik”, aclaró.

“No se vale, y la gente no entiende que muchas veces lo que pasa en el escenario es un show montado, es un número que se sigue, es actuación, ¡por Dios!, de verdad, entonces no se vale, no es justo y duele mucho, y más cuando no haces nada malo”, añadió.

Apio Quijano también se defiende de las acusaciones

Dado que Apio Quijano también guarda una cercanía con Erik Rubín en el “90’s Pop Tour”, el integrante de Kabah aclaró que le cansa mucho que lo metan en chismes, pero no dudo en aclarar la situación respecto a supuestamente ser otro tercero en discordia en el rompimiento del cantante con Andrea Legarreta.

“Yo no tengo nada que ver con Erik ni con Andrea más que los respeto y los admiro, los quiero bien y punto. Lo que sucede en el escenario con Erik es una cuestión puramente de actuación y ya, y de mi relación con Fey, la verdad es nula. Se los digo a ustedes porque son los que me ven y me conocen realmente”, dijo el cantante.

Declaraciones de Apio Quijano con respecto al divorcio de Andrea Legarreta y Erick Rubin.

