5 formas prácticas de reducir el consumo de azúcar y bajar de peso

Si eres amante de las golosinas azucaradas como las rosquillas, galletas con chispas de chocolate caliente y helado, debes saber que estas son perjudiciales para el progreso de la pérdida de peso y la salud.

Harvard Health Publishing explica que incorporar alimentos integrales con “azúcar natural”, como la fruta, en tu dieta está perfectamente bien, pero comer más azúcar añadida de la que deberías es lo que no debemos hacer.

“Creo firmemente que el problema número uno en lo que respecta a la salud en este país en este momento es el exceso de azúcar agregado en nuestro suministro de alimentos (y en tu dieta)”, Laura Burak, fundadora de GetNaked® Nutrition y el autora de Slim Down with Smoothies.

En entrevista a Eat This, Not That!, destaca que ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de azúcar que comemos. “Las empresas de alimentos disfrazan los ingredientes con palabras que suenan más saludables como jarabes, azúcar moreno, dextrosa, glucosa, sucanato, etc.”

Burak explicó las formas furtivas de eliminar el azúcar para perder peso:

1- Cambia los alimentos con azúcar agregada por alimentos que tienen azúcar y nutrientes naturales

“Intercambia alimentos que contengan azúcar natural, nutrientes y antioxidantes, como frutas, en lugar de azúcar agregada como galletas, dulces y helados”, sugiere Burak.

Según la American Heart Association, todo lo que contenga fruta o leche tendrá al menos algunos azúcares naturales.

2- Usa alternativas más saludables que tengan un toque de dulzura

Si quieres endulzar un poco las cosas, puedes agregar cacao en polvo o canela a tu taza de café; extracto de vainilla y fruta a tus batidos caseros; o tu tipo favorito de mantequilla de nuez con dátiles para un sabroso manjar.

“Encuentra maneras de usar alimentos que tengan toques de dulzura y, con el tiempo, tus papilas gustativas cambiarán y ya no te gustará ese sabor súper dulce. Muy bueno cuando eso sucede”, dice la especialista.

3- Abandona las bebidas endulzadas

Las bebidas endulzadas están llenas excesivamente de azúcar, por lo que Burak recomienda que dejes de consumir bebidas deportivas, refrescos y algunos jugos.

“Te sorprendería la cantidad de azúcar añadida que hay en una sola bebida, así que empieza por limitar estas bebidas y quédate con agua, gaseosas y tés y cafés sin azúcar”, señala.

4- Lee las etiquetas en los envases de alimentos

“No creerías todas las fuentes furtivas de azúcar agregada en tu comida”, dice Burak. Según enfatiza, la importancia de leer los ingredientes en los envases de alimentos en primer lugar, “sin importar las palabras que suenen saludables que estén pegadas en la caja”.

5- Compara calorías

“Concéntrate en agregar alimentos de calidad”, dice Burak.

“Las donas se componen principalmente de azúcar agregada y grasas saturadas y carecen de cualquier proteína saciante y estabilizadora de la sangre, por lo que una dona puede convertirse fácilmente en tres”, agrega.

