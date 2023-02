Alec Baldwin es demandado por tres miembros del equipo de producción de la cinta “Rust”

Tres personas del equipo de producción de la película “Rust” han demandado al actor Alec Baldwin, argumentando que han sufrido ansiedad y síntomas de estrés post traumático luego de presenciar el accidente ocurrido en octubre de 2021 durante la filmación de la cinta, en el que falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins.

En su condición de testigos directos del suceso Ross Adiego, Doran Curtin y Reese Price se encontraban muy cerca de Baldwin cuando éste disparó un revólver que aparentemente no estaba cargado, pero cuya bala impactó en Hutchins. En la demanda se acusa al actor de no poner atención durante su entrenamiento para usar el arma y no asegurarse de que ésta no estaba cargada.

Los demandantes también declaran haber sufrido daños físicos derivados del sonido provocado por el disparo del revólver que empuñaba Alec, acusado formalmente de homicidio involuntario junto con la armera Hanna Gutierrez-Reed. Hace algunos días se dio a conocer que la fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, presentó cargos modificados para ambos, eliminando un agravante por el uso de arma de fuego para delinquir. Esta primavera se retomará el rodaje de “Rust”, de nuevo con el director Joel Souza, quien resultó herido en el incidente de 2021 pero que ya se encuentra en condiciones de volver a trabajar.

También te puede interesar:

-Reducen los cargos de Alec Baldwin: cuánto tiempo podría pasar en prisión y lo que se sabe hasta el momento

-El rodaje de la película “Rust”, con Alec Baldwin, se retomará esta primavera