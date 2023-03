El IRS dejará perder hasta $4,000 millones por no cobrar impuestos a los estímulos estatales

La decisión del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de no cobrar impuestos por los cheques estatales de estímulo costará alrededor de $4,000 millones de dólares en ingresos federales.

La estimación resulta del total de pagos de cheques estatales hechos por 22 estados que en su conjunto contabilizaron $25,000 millones de dólares, de los que entre $3,000 y $,4000 millones de dólares serían gravables, de acuerdo con cálculos de Tax Foundation y del Institute on Taxation and Economic Policy, citados en un reporte de The New York Times.

Sin embargo, el IRS dejó pasar esa bolsa de recaudación y optó por dar una buena noticia a millones de contrayentes que no sabían si debían reportar o no estos cheques en sus declaraciones de impuestos de este año.

El costo de esa decisión fue estimado en $4,000 millones de dólares, una cantidad que el gobierno del presidente Joe Biden decidió dejar ir en medio de una crisis por el límite de deuda y un déficit en la administración federal.

Pero esta decisión no ha sido la única que el IRS ha tomado con la que limita sus capacidades recaudatorias durante la presente temporada de impuestos.

Pues semanas atrás, incluso antes de que la temporada de impuestos comenzara, el IRS anunció que aplazaría la obligación de declarar las transacciones de $600 dólares o más, que se hicieran a través de servicios como Venmo y PayPal, a través del formulario 1099-K.

Esta decisión dejó escapar otros $1,000 millones de dólares que el IRS estimó que recaudaría cada año, durante la próxima década, otro hueco tributario que el gobierno federal permitió.

Un problema con consecuencias económicas

De acuerdo con un análisis hecho por The New York Times, la decisión del IRS de no cobrar impuestos por los cheques de estímulo estatales tiene dos consecuencias para la economía en Estados Unidos.

La primera tiene que ver con el problema que el gobierno federal enfrenta para no rebasar su techo de deuda y caer en una situación de impagos; pero también con el profundo problema inflacionario que amenaza a las familias y a las empresas.

Sobre esto último, el análisis apunta que al dejar ese dinero, que pudo haber sido reclamado como ingresos por el IRS, en los bolsillos de los contribuyentes, se está dando un paso contrario a la estrategia que la Reserva Federal (Fed) lleva a cabo para controlar la inflación.

La Fed lleva meses aumentando su tasa de interés clave buscando que la economía se enfríe y que los consumidores gasten menos ante una menor posibilidad de contraer deuda para solventar gastos no considerados básicos.

Sin embargo, cuando se deja dinero en las manos de los consumidores se logra un efecto contrario, pues el gasto se mantiene y el control inflacionario se hace más complejo, en medio de un mercado laboral revolucionado.

