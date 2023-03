5 actividades físicas que no debes evitar si tienes más de 50 años

Si tienes más de 50 y llegaste hasta allí haciendo ejercicios, debes saber que hay algunos ejercicios y actividades que no debes evitar y por el contrario, hacerlos con frecuencia.

De acuerdo con una gran cantidad de investigaciones, los programas de ejercicio adecuados, específicamente el entrenamiento de resistencia, puede reducir efectos comunes del envejecimiento como:

Pérdida de masa muscular

Pérdida de densidad ósea

Mayor riesgo de caídas

Reducción de la movilidad y el equilibrio

Aunque no parezca, hay hábitos que en vez de ayudarte a avanzar, pueden hacer que tu cuerpo retroceda y engañarte respecto a las mejoras sobre tu salud en general.

No evites la sala de pesas

Según un artículo escrito por el entrenador personal Tyler Lee, para Eat This, Not That! una de las primeras cosas que no debes evitar al momento de ejercitarte es la sala de pesas.

“El levantamiento de pesas es una parte muy importante de cualquier programa de acondicionamiento físico diseñado para retardar o revertir el proceso de envejecimiento”, explica.

Haz el trabajo de movilidad

Lee dice que la movilidad es un componente vital para reducir las lesiones y garantizar que las articulaciones mantengan un rango de movimiento normal y funcional.

“La movilidad puede incluir cosas como yoga, masajes, rodillos de espuma, estiramientos y cualquier otra actividad que incorpore alguna forma de estiramiento o elongación de los músculos”, señala.

No te enfoques tanto en movimientos de aislamiento

Aunque las flexiones de bíceps, extensiones de tríceps y extensiones de piernas son positivos, el enfoque debe estar en los movimientos compuestos que cargan múltiples músculos y articulaciones.

No camines únicamente en superficies estables

Caminar es una gran adición al entrenamiento con pesas y movilidad. Sin embargo, Lee asegura que si solo caminamos sobre superficies rectas, nos perdemos beneficios importantes.

“Caminar sobre superficies irregulares como arena, senderos, terreno rocoso y otras superficies sin pavimentar ayuda a mejorar el equilibrio y la fuerza del tobillo al tiempo que reduce el impacto en las articulaciones”, recomendó el entrenador.

No evites la actividad física

No omitas el ejercicio, los mejores programas de ejercicios para personas mayores de 50 años seguirían las recomendaciones anteriores. “Siempre es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada”, dice Lee.

Es bueno ir un paso a la vez, con la compañía de un especialista en entrenamiento físico. Comenzar por caminatas cortas, máquinas cardiovasculares, escaleras y otras actividades siempre sumará a tu salud.

