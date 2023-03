Ninel Conde sale al balcón usando microbikini de hilos para lucir su escultural figura

Ninel Conde ha subido la temperatura al máximo con su más reciente video en Instagram, que la muestra en un cuarto de hotel y saliendo al balcón para disfrutar del panorama, todo mientras usa un microbikini de hilos con el que presumió su figura y con la canción de Karol G y Shakira “TQG” como fondo musical.

Usando biker shorts rojos y luciendo su escultural cuerpo el bombón asesino se tomó una selfie antes de salir a correr, compartiendo todo en un clip que complementó con el mensaje: “Cada día es una nueva oportunidad para iniciar. No esperen hasta el lunes, muevan el cuerpo hoy para alcanzar sus objetivos mis amores!!! ❤️‍🔥 Arriba que sí se puede!!!”

Ninel dio la bienvenida al mes de mrazo con una fotografía en la que aparece en un yate y paseando por el mar, luciendo su figura con un bikini de cintas en color amarillo neón. La imagen tuvo mucho éxito entre sus fans, y lleva hasta el momentó más de 14,000 likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

