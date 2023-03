¿Qué se dijeron? Adrián Marcelo comparte el video donde se escucha la plática que provocó que el luchador Chessman lo golpeara

Por tercer día consecutivo Adrián Marcelo y Chessman han estado entre las principales tendencias de Twitter, debido al altercado que tuvieron el fin de semana pasado en el festival The World is a Vampire, donde el influencer se acercó al luchador para entrevistarlo y terminó recibiendo una cachetada. En el video que circuló inicialmente no se apreciaba bien lo que conversaron; sin embargo, el creador de contenido ya publicó el clip con el audio en alta definición donde se escucha a la perfección la entrevista.

El influencer de Nuevo León ya había anticipado que la molestia del gladiador se debió a que le preguntó por qué no lo habían puesto en la cartelera y él lo tomó como una afrenta, por lo que reaccionó agresivamente, lo cual se confirma en este video.

“Mi Chessman, ¿no te programaron o qué pedo, carnal?“, preguntó Adrián Marcelo, a lo que el luchador contestó cortante: “¿Perdón? ¿Quién eres tú, ‘brother’?”

Luego de Adrián Marcelo que le dijera su nombre, el luchador continuó: “Para empezar no soy güey, háblame con respeto. Si no me programaron es porque estoy lastimado, güey”, acotó. “¿Tú eres el pin… influencer ese barato?”, cuestionó inmediatamente después.

Lo que siguió fue que el creador de contenido le explicó al luchador que era muy conocido entre su gente, lo cual provocó que se llevara otro desplante: “Tú y tu gente ching… a su madre”, le dijo Chessman.

Luego el influencer quiso responder con ironía, diciendo que había tomado clases de lucha libre y que podía desconocerlo, provocando como respuesta del gladiador un sonoro golpe que le propinó a su entrevistador entre el cuello y el rostro.

Finalmente, Adrián Marcelo le quitó un vaso de cerveza a uno de los asistentes y se lo arrojó al luchador en la cara. Al instante los luchadores que estaban cerca de Chessman intervinieron para evitar que este conato de bronca llegara a más, separándolos.

Por supuesto, después de la revelación del video, se desataron opiniones encontradas sobre la veracidad del suceso, ya que muchos opinan que fue algo planeado y otros que fue completamente inesperado. Acá lo dejamos completo para que juzgues tú mismo; las acciones con el gladiador se dan a partir del minuto 18.

También te puede interesar:

Influencer es golpeado por un luchador durante un evento en la Ciudad de México

“Invertiré mi dinero en hacer que te refundas o te retires”: Adrián Marcelo amenaza a Chessman por golpearlo

Los memes más divertidos que dejó la cachetada de Chessman a Adrián Marcelo