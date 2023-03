Christian Martinoli no se percató que estaba en vivo e insultó al entrenador de Atlas

El reconocido periodista Christian Martinoli fue víctima de un pequeño accidente cuando insultó al entrenador de Atlas en plena transmisión en vivo del partido de la jornada 11 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX entre Puebla y Chivas de Guadalajara.

El comunicador no se dio cuenta que los micrófonos seguían encendidos en el momento exacto que finalizó el bloque y el espacio se marchaba a comerciales. Este episodio se suscitó durante el streaming de TV Azteca Deportes en YouTube.

¿Qué ocurrió?

Todo empezó cuando el comentarista debatía junto a sus compañeros David Medrano, Luis García y Jorge Campos sobre el cuestionado transitar del DT Rafa Puente en Pumas de la UNAM, pero de un momento a otro la discusión viró hacia Benjamín Mora, estratega de Atlas.

Campos esbozó un comentario sobre Puente con el cual no estuvo de acuerdo Martinoli. “Así le va ir, güey. A ver si pierde o empata”, mencionó el exfutbolista. “Güey, si no han echado al malayo”; refutó el especialista de la comunicación, pero su comentario tuvo que ser aclarado ya que Campos no entendió la referencia y fue ahí donde Martinoli insultó a Mora. “Al pende** del Atlas”.

La situación generó una fuerte controversia en redes sociales, donde el clip corrió como la espuma al igual que las reacciones y opiniones de los internautas, quienes se tomaron con humor el episodio y a la par apoyaron lo comentado por el periodista.

“Ay, ay, ay, en la transmisión de TV Azteca en YouTube se les coló el audio jajaja. Andan con todo contra Rafita Puente y Benjamín Mora”; “Hasta cuando se les cuela dicen verdades”; “Mentiras no dijeron”; “Fue lo mismo que comentaron en la transmisión, pero un poco más decente”, fueron algunas respuestas de los usuarios en Twitter.

El despectivo comentario de Martinoli y el apoyo de los usuarios en redes sociales se dan debido al mal momento que atraviesan ambos entrenadores en La Liga MX. Puente acumula 11 puntos y se ubica en la posición 13 de la tabla. En el caso del DT de Atlas, sólo ha podido conseguir nueve unidades, una sola victoria y es decimoquinto en la clasificación.

