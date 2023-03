Abuchearon al entrenador Benjamín Mora en el Estadio Jalisco tras otra derrota de Atlas

El Atlas está pasando por un mal momento en el Torneo Clausura de la Liga MX y también en la Concacaf Champions League. Los aficionados lo hicieron sentir en el Estadio Jalisco durante la derrota 0-1 ante León este sábado.

El Estadio Jalisco con bastantes claros registró su peor entrada como local durante el último semestre, que refleja el descontento de la afición con el club. Además los fanáticos hicieron pitas y abucheos cuando escucharon el nombre del entrenador del Atlas al momento de las alineaciones del cuadro rojinegro.

A pesar del mal momento, Mora afirmó que no tiene en mente marcharse del club ante el mal momento. “No hemos tocado el tema, la directiva sabe lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar”, dijo Mora en conferencia de prensa luego de la derrota en Honduras.

“Desde que nací no he renunciado a nada, he sido valiente para buscar revertir las dificultades de mi vida y no es la primera vez. Mientras que yo vea que el 100 por ciento de los jugadores está dispuesto a pelear para revertir la situación del club seguiré adelante”, comentó en conferencia de prensa.

El chileno Víctor Dávila convirtió este sábado un gol para darle al León un triunfo por 0-1 en casa del Atlas, en la continuación de la jornada 11 del torneo Clausura 2023 del fútbol mexicano.

Atlas, que tuvo la posesión del balón 64-36 en la mitad inicial, comenzó mejor, pero en el minuto 18 el colombiano Yairo Moreno recuperó una pelota y se la dio a Dávila, quien en un disparo de media distancia convirtió el 0-1, con un golpe cruzado de zurda.

A los Rojinegros les costó recuperarse, aunque cerraron mejor la primera mitad y estuvieron cerca de empatar, con un remate del argentino Julio Furch.

Durante la semana, El Atlas se llevó una histórica goleada en contra en San Pedro Sula, luego de caer vapuleado ante el Olimpia de Honduras con marcador de 4-1 en la ida de los octavos de final de la Concachampions.

Los dirigidos por Pedro Troglio ratificaron su buen momento dentro del torneo local y lo llevaron a la Concachampions vapuleando a los dirigidos por Benjamín Mora, quien con este resultado pone en peligro su continuidad.

