Adamari López dejó su abdomen al descubierto en un look para andar en casa

La conductora de ‘Hoy Día’, Adamari López, causó revuelo en redes sociales luego de compartir un inesperado video donde dejó abrió las puertas de su hogar y presumió con orgullo la esbelta figura con la que cuenta como resultado del ejercicio y una dieta balanceada.

Como ya es costumbre, la madre de Alaïa Costa recurrió a sus redes sociales para compartir con sus fanáticos una probadita de su día a día. En esta ocasión el motivo de su video fue sacarle una carcajada a su comunidad digital, ¡algo que logró sin el más mínimo esfuerzo!

Y es que Adamari López reza las palabras: “Preparen la lengua, que voy a dar de qué hablar… jajaja (…) así que estén pendientes” mientras se pasea frente a la piscina de su hogar y las risas se escuchan de fondo.

Cabe recalcar que además de robarle una que otra risa a su público, la ex de Toni Costa lució despampanante en su atuendo “de casa”, pues no solo demostró que tiene estilo sin importar la ocasión, también presumió la esbelta silueta con la que cuenta.

Pero, ¿en qué consistió dicho modelito? Se trató de un conjunto conformado por un deportivo holgado en color mostaza y una blusa cropped en amarillo pastel con estrellas estampadas de Kiut que completó con sandalias transparentes.

Como resultado de su hazaña humorística y fashionista, Adamari López se volvió el blanco de piropos por parte de sus fanáticos. Aquí te compartimos algunos de ellos:

“¡Me encantas sus historias! Me rio con cada una”, “Lo que me encanta es verte auténtica, no como otras que tienen que aparentar ser lo que no son”, “Me encanta la risa de Adamari” y “Bella te quedan bellos todos tus videos”, son las respuestas que se leen bajo la publicación.

Seguir leyendo:

• Adamari López presume emocionada el nuevo look de la hermosa cocina de su casa en Miami

• Así es el lugar donde Adamari López celebrará la primera comunión de la pequeña Alaïa

• Adamari López lució espectacular en la boda de Lele Pons, usando un vestido lleno de transparencias