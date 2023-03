Descubren en Colombia el fósil de una especie de tortuga nunca antes vista de hace 13 millones de años

En julio de 2020, científicos del Museo de Historia Natural de La Tatacoa, encabezados por el joven científico colombiano Rubén Darío Vanegas, encontraron unos fragmentos de caparazón de tortuga color café mientras realizaban una salida de campo cerca del desierto de la Tatacoa, en el departamento de Huila, Colombia.

“La tortuga estaba casi completa”, señala Rubén, quien recolectó los pedazos, tomó fotografías y los llevó al laboratorio Valerie Anders, el segundo mejor laboratorio de paleontología de Colombia. Ahí, Rubén concluyó que el museo no tenía el fósil de ninguna tortuga parecida, la cual incluso conservaba una mordida de cocodrilo en el caparazón.

[#Geodiversitas] 🐢 A new fossil turtle ends the controversy on the occurrence of the extant genus Podocnemis Wagler, 1830 at the Miocene fauna of La Venta, Colombia

