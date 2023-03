Esta es la razón por la que Carlos Rivera no usa su anillo de matrimonio con Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera conforman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, y esto lo atribuyen al hermetismo con el que manejaron su romance desde el día uno, pues no dan cabida a los rumores o especulaciones.

Este hecho los llevó casarse en el mes de junio del año 2022 y a su vez, a ser un poco más abiertos sobre su relación. Prueba de ello es la reciente entrevista que el intérprete de “Te esperaba” concedió, y en la que reveló la la razón por la que no porta su argolla matrimonial durante sus compromisos laborales.

De acuerdo con Carlos Rivera, la razón es simple: su versión de artista le “pertenece” a su público, mientras que él como individual, está totalmente entregado a su esposa y familia.

“Me gusta separar la parte del artista de la parte de la persona, en La Máscara dije una frase que era en broma, pero no es tan en broma, de que al final yo como artista siempre voy a ser de mi gente, de mis fans, pero como persona, le pertenece a mi mujer, le pertenece a mi familia”, indicó el famoso ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

Asimismo, detalló que prefiere no usarlo cuando trabaja porque podría perderlo; no obstante, es una joya que no se quita cuando está en casa o cuando tiene algún compromiso familiar.

“Cuando trabajo no me lo pongo porque se me pierde, pero ya me lo pongo en mi casa, siempre lo tengo cuando vamos a cenar o cuando hago mi vida normal, ahí si lo traigo siempre“, precisó el cantautor.

De hecho, recientemente Carlos Rivera celebró su cumpleaños número 37 rodeado de amigos y familiares en una íntima fiesta que quedó documentada a través de su cuenta de Instagram por medio de una divertida fotografía.

Seguir leyendo:

• Cynthia Rodríguez comparte su primera foto con Carlos Rivera como enamorados esposos

• Carlos Rivera destapa cuánto ganaba mientras trabajaba en Tv Azteca

• Carlos Rivera confiesa el especial detalle que tuvo con Cynthia Rodríguez en su nuevo disco