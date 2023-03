Hermano de Lady Di, Charles Spencer, apunta contra Trump por decir que su hermana le besó el trasero

El libro “Cartas a Trump” de Donald Trump aún no sale a la vente y ya generó una reacción violenta por parte del hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, quien no dudó en salir en defensa de su fallecida hermana tras los repugnantes comentarios que el exmandatario hizo sobre ella.

Spencer señaló que Lady Di encontró al expresidente “peor que una fisura anal”. La declaración del hermano de la princesa Diana llegan después de que Donald Trump asegurara “me besó el trasero” al igual que la difunta Reina Isabel II.

“Sorprendido de escuchar que Donald Trump aparentemente afirma que mi difunta hermana Diana quería besarle el trasero“, tuiteó Charles Spencer.

Además, acusó al republicano de querer lucrar con el nombre de su hermana para vender algunos bienes raíces “… desde la única vez que me lo mencionó, cuando estaba usando su buen nombre para vender algo real. Ella claramente lo vio como algo peor que una fisura anal“.

“Creo que van a ver una vida muy fascinante. Los conocía a todos, y cada uno de ellos me besó el trasero, y ahora solo tengo a la mitad de ellos besándome el trasero”, reveló Trump durante una entrevista con Breitbart News como parte de la promoción de su libro “Cartas a Trump” donde expondrá textos que un día le enviaron algunos políticos, así como celebridades y presentadores de televisión.

Esta no es la primera vez que Trump habla sobre los integrantes de la realeza, meses atrás aseguró que la Reina Isabel II y Camila compitieron entre sí por robar su atención durante un banquete real.

“Ella (Camilla) estaba a mi derecha, la Reina estaba a mi izquierda, y dije ‘Reina, realmente tengo que hablar con Camilla por un rato también. No podíamos separarnos. [Camilla] era divertida, inteligente, rápida, genial. a mí también me gusta Me gusta Charles”, dijo en su momento Trump a Piers Morgan.

El próximo 25 de abril saldrá a la venta “Cartas a Trump” y se esperan altas ventas, porque el interior promete mucho chisme.

