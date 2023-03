Abuchean a Messi: El PSG vuelve a caer en su cancha, esta vez contra el Rennes en la Ligue 1

Desde antes del arranque del juego del PSG contra el Rennes en el Parque de los Príncipes, parecía que los asistentes ya pronosticaban un desastre en la cancha, puesto que desde un inicio abuchearon a Lionel Messi cuando fue anunciado por el sonido local como parte del cuadro titular. En parte fue por los resultados adversos recientes, pero también parecía un adelanto de la derrota del conjunto local contra los rojinegros.

Luego de la doble derrota y la eliminación en Champions League contra el Bayern de Múnich, el PSG volvió a su casa, ahora en el torneo casero, sólo para volver a sufrir una derrota de 0-2 que ni Leo Messi ni Kylian Mbappé pudieron evitar.

Aunque el equipo parisino no pudo contar con Neymar ni Sergio Ramos por lesión, el campeón del mundo y el subcampeón no hicieron lo suficiente para pesar en el marcador, aunque tuvieron oportunidades, pero fueron frenados por la defensiva y el guardameta del Rennes.

Sin embargo, no fueron los únicos que no estuvieron enchufados por parte del cuadro local, ya que su medio campo no existió, Marco Verratit lució impreciso y Nuno Mendes nunca puso desbordar, mientras que Peña y Pembele incluso fueron sustituidos en la segunda mitad.

Pareciera que la eliminación prematura, en octavos de final, del equipo de París en el torneo europeo afectó en exceso al equipo y aún no se recuperan anímicamente.

Con el marcador adverso en la pizarra, el partido terminó como empezó: con abucheos, sólo que al final no fueron sólo para Messi, sino para toda la plantilla que ha decepcionado a sus aficionados en el último mes como pocas veces antes.

