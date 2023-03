Randy Arozarena también dominó las redes sociales durante el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol dejó datos muy interesantes, entre ellos las interacciones y el alcance a través de las redes sociales, plataformas en las que Randy Arozarena de México también dominó así como dominó con el guante y el madero.

En definitiva y en todas las redes sociales, el Clásico Mundial de Béisbol obtuvo un promedio de interacciones diarias por publicación que se duplicó con creces (+102 %) durante las rondas semifinal y final de la cuenta de redes sociales del Clásico Mundial de Béisbol en Instagram , Facebook y Twitter.

El crecimiento de Shohei Ohtani y Randy Arozarena en sus redes durante el Clásico Mundial

Por parte de la superstrella del Clásico Mundial, Shohei Ohtani aumento sus seguidores en Instagram, en más de 2,1 millones durante el torneo, un aumento del 89 %. De esta manera, el japonés es el primer jugador de Major League Baseball en superar los 4 millones de seguidores en Instagram con más de 4,5 millones de seguidores después del torneo.

No obstante, la publicación de Ohtani después de ganar el juego de semifinales contra México generó 2,4 millones de interacciones, la publicación de jugadores más participativa del Clásico Mundial de Béisbol.

En cuanto a Randy Arozarena aumentó su seguimiento de Instagram en una impresionate cifra de 299%, el mayor porcentaje de crecimiento de cualquier jugador de la MLB en la última semana. En Twitter, Arozarena experimentó el mayor crecimiento de seguidores por porcentaje durante el torneo con un aumento de 105%. View this post on Instagram A post shared by Randy Lia Arozarena (@randy_arozarena)

De esta manera queda demostrado que Randy Arozarena se ganó los corazones de los fanáticos que estaban en Arizona y en Miami siguiendo a la Selección Mexicana y también a millones en el mundo que estuvieron pendiente de sus publicaciones en redes sociales.

