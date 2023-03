Carlos Rivera conmueve hasta las lágrimas al hablar por primera vez sobre la muerte de su papá: “Fue una pesadilla”

El cantautor Carlos Rivera se ha convertido en todo un referente de la música gracias a diversos éxitos que son favoritos del público; y aunque su carrera va viento en popa, no todo ha sido miel sobre hojuelas dentro de la vida del cantante.

Uno de los momentos trágicos que marcaron su vida ocurrió recientemente, hablamos del fallecimiento de su padre, el señor José Gonzalo Rivera Ramírez, el pasado 28 de agosto de 2022.

En una reciente entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Carlos Rivera rompió el silencio sobre el terrible momento en el que le dieron a conocer la muerte de su progenitor. De acuerdo con el famoso, se encontraba en España cuando recibió una llamada de su hermana en la que le informó que su papá se cayó y no reaccionaba.

“Fue la pesadilla más grande… me quedé mudo, no podía hablar, estaba con Cynthia y me tuvo que tomar el teléfono porque no podía hablar, solamente decía ‘necesito ver a mi papá’… fueron las horas más difíciles y duras“, contó el cantante.

La travesía que Rivera vivió para poder regresar a su natal Puebla fue larga, pues no logró conseguir ningún boleto de avión directo que lo llevara lo más pronto posible. Sin embargo, encontró un vuelo a Nueva York y desde ahí solicitó un avión privado para finalmente acompañar a su familia y ver a su papá un día después de su muerte.

Es así como Carlos Rivera decide rendir un homenaje a su padre en su nuevo material discográfico, mismo que lleva por título “Sincerándome”. José Gonzalo Rivera está representado en la portada del disco en forma de un colibrí, especie que tiene un significado dentro de las culturas prehispánicas de México; este simbolizaba la visita de un ser querido tras su fallecimiento.

“El colibrí es porque durante la misa que hicimos en el jardín de la casa un colibrí voló encima de donde él estaba”, detalló el famoso. “Sigue siendo mi soporte y sigue siendo quien me acompaña siempre”.

