Secretario de Estado insta a Corte Penal Internacional y a Europa a capturar a Putin

A unos días de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra, el Secretario de Estado Antony Blinken pidió a los países europeos cumplir con esa resolución y detener al mandatario ruso.

Blinken hizo estas declaraciones a preguntas del senador republicano Lindsey Graham, durante una audiencia del subcomité de Asignaciones del Senado realizada el miércoles.

El senador republicano preguntó a Blinken sobre la reciente orden de arresto de la CPI contra Putin y si Estados Unidos debería detener a Putin en caso de que alguna vez viajara aquí.

Si Putin viniera a Estados Unidos por cualquier motivo, ¿lo entregaríamos a la CPI?“. preguntó Graham.

“Bueno, no puedo adelantarme a eso porque tendría que mirar las leyes. Como saben, en realidad no somos parte de la CPI, así que no quiero entrar en esa hipótesis”, dijo Blinken.

“Le animaría a que, si viniera aquí, lo entregara”, dijo Graham. “¿Animarías a nuestros aliados europeos a que lo entregaran?”.

“Creo que cualquiera que sea parte en el tribunal y tenga obligaciones debe cumplir sus obligaciones”, respondió Blinken durante la audiencia.

La orden de arresto

La CPI dio a conocer el viernes pasado que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso por crímenes de guerra debido a su presunta participación en la deportación de niños de Ucrania.

El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

Además, indicó que los crímenes se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este.

Funcionarios rusos desestimaron la orden cuando se les preguntó al respecto la semana pasada, diciendo que a Putin no le preocupaba.

De hecho, un día después de lanzada la orden de arresto, el mandatario ruso viajó a la región de Crimea para celebrar un acto conmemorativo.

De acuerdo con la agencia rusa de noticia RT, el presidente Vladímir Putin acudió el sábado a Crimea con motivo del 9.º aniversario de la reunificación de la región con Rusia, acontecido en 2014.

