UEFA abre investigación al Barcelona por el caso Negreira y podría quedarse sin Champions League

La UEFA anunció este jueves que ha iniciado una investigación al Barcelona por una “potencial violación de su marco legal” en relación con el llamado caso Negreira, que investiga la justicia española.

De acuerdo al artículo 31 (4) del reglamento de Ética y Disciplina, la UEFA ha designado inspectores disciplinarios para conducir la investigación, según confirmó en un escueto comunicado, en el que indica que facilitará más información en su debido curso.

Barcelona are denying any wrongdoing as UEFA begin their investigation. pic.twitter.com/PrdrXPhn5V — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2023

La normativa de la UEFA establece que las partes afectadas son informadas cuando se inicia una investigación, salvo cuando dicha notificación no se considera conveniente y que las investigaciones se llevan a cabo mediante indagaciones escritas y, en caso necesario, el interrogatorio de personas.

También pueden emplearse otros procedimientos de investigación, como inspecciones in situ, solicitud de documentos y obtención de dictámenes periciales. En el supuesto de que se estime que se ha cometido alguna infracción se solicita la apertura de un expediente .

La UEFA solicitó información sobre el caso a la Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 24 de febrero, nueve días después de hacerse pública la investigación iniciada por la Fiscalía de Barcelona, y según su secretario general, Andreu Camps, le remitió toda la documentación disponible y su disposición a seguir colaborando.

La RFEF es uno de los organismos que ha anunciado su personación en el caso, una vez admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona la denuncia de la Fiscalía por los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira”.

La investigación es consecuencia de la inspección que la Agencia Tributaria inició en julio de 2019 al Barcelona por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 y del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2015, 2016 y 2017, por los pagos efectuados en relación a las facturas giradas por las empresas vinculadas a Enríquez Negreira.

Según la denuncia, la entidad azulgrana, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, “alcanzó y mantuvo un acuerdo, estrictamente confidencial, con José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero -7.3 millones de euros entre 2001 y 2018- realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club”. Official: UEFA opens an investigation into the ‘Negreira case’ for Barcelona 🔴 #FCB



“In accordance with Article 31.4. UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors will carry out an investigation into a possible violation of UEFA's legal framework”. pic.twitter.com/3JxChKvJ0c— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023

La UEFA ya sancionó al club francés Olympique de Marsella con la exclusión de la Liga de Campeones 1994-1995, después de confirmarse que el club había comprado un partido de la liga gala ante el Valenciennes y de que la Federación Francesa le retirara el título de campeón de Liga 1993-1994.

Sigue leyendo: