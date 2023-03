General del ejército pide cerrar temprano bares y antros en Guanajuato para frenar crímenes del narco

Con el objetivo de reducir el índice de asesinatos que a lo largo de este año se han elevado considerablemente en Guanajuato, el General Enrique Covarrubias López, a cargo de la XII Región Militar, les solicitó a los gobiernos municipales que bares, cantinas, antros y restaurantes dejen de operar, sin excepciones, a la 1 de la madrugada.

Durante la segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública y frente a los alcaldes de los 46 municipios que conforman a Guanajuato, e incluso con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presente, el representante de las fuerzas castrenses mencionó que las barras de servicio de bebidas deberían concluir su actividad a las 12:30 pm, de tal manera que 30 minutos después ningún establecimiento nocturno se mantengan abierto.

“Esto estoy seguro que nos va a permitir bajar mucho los homicidios que es lo que más nos golpea”, expresó.

Para fortalecer su estrategia, Covarrubias López también pidió dejar de autorizar eventos de gran convocatoria de personas ni tampoco peleas de gallos o carreras de caballos, esto de manera temporal.

“Resulta importante que ustedes no entreguen esos permisos, porque si no, no vamos a salir del bache”, expresó.

Al respecto, Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, Guanajuato, recomendó que antes de implementar la estrategia del militar se debería realizar un análisis para medir el costo-beneficio.

Sin embargo, la realidad de los millones de guanajuatenses es que desde hace varios años viven aterrorizados por Cárteles de la droga que, en su afán de apoderarse de la zona Bajío para vender y transportar drogas hacia otros destinos, también se han dedicado a extorsionar y secuestrar a empresarios de la zona.

De hechos, datos emitidos por el Gobierno Federal colocan a Guanajuato en la cima de asesinatos ligados al narcotráfico, sin que las autoridades estatales hayan logrado implementar una estrategia adecuada para frenar la ola de homicidios.

Recientemente, la organización ciudadana Causa en Común dio a conocer que en los primeros meses de este año la cifra de policías muertos en el estado prácticamente se duplicó con respecto al mismo periodo del año pasado.

