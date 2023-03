Eva Longoria comió churros en el estreno de su show en CNN que mostrará la cultura de México

La actriz mexicana de Hollywood, Eva Longoria, ha decido seguir expandiendo sus destrezas y ahora se estrenó en un faceta que no le hemos visto: presentar al mundo la cultura, lugares y gastronomía de México. El pasado domingo por CNN y se llama: “Searching for Mexico” compartió la primera entrega de este nuevo proyecto.

A a las 9 p. m. ET/PT en CNN está producida por RAW TV, la compañía de cine y televisión detrás de Stanley Tucci. Mismo que buscaron a Eva Longoria para que fuese toda una embajadora de la gastronomía y la idiosincrasia que ocurre dentro de ellas en México. En su primera entrega, la podemos ver al lado de su hijo con Pepe Bastón, Santiago, comiendo churros y disfrutando de la mejor taza de chocolate caliente de la ciudad. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

La reconocida actriz, productora, directora y filántropa Eva Longoria anda flipando de la emoción: “Estoy muy emocionada de que los televidentes sintonicen y vean de primera mano lo que amo tanto de México: la comida, la gente, las culturas. Este viaje me permitió apreciar más y enamorarme de mis raíces y me siento muy honrado de que CNN me haya confiado esta experiencia inolvidable”. View this post on Instagram A post shared by CNN (@cnn)

Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán, Oaxaca y Veracruz (donde tiene raíz la estrella de Desperate Housewives“. Este sería una de las pocas veces que vemos a la actriz de Hollywood en frente de las pantallas de la revisión y no actuando o en un proyecto de ficción. Simplemente es ella recorriendo parte del lugar de donde viene.

Además, ya conocemos la faceta que ejecutiva de la actriz. Por supuesto es productora junto a Ben Spector, Stanley Tucci y otros grandes ejecutivos de la meca del entretenimiento en Hollywood y de CNN. “Searching for México” lo puedes ver también en la página web del canal y en la app para móviles “Canales de TV” o CNNgo.

